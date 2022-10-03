اقتصاد غزة يحرر 20 محضر ضبط لسلع مخالفة للمواصفات وأخرى منتهية الصلاحية

أعلنت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الاثنين، أن طواقم الوزارة حررت 20 محضر ضبط لبعض السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات، و27 محضر إتلاف لسلع ومنتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام في القطاع.

فيما يلي بيان وزارة الاقتصاد بغزة: