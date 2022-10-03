اقتصاد غزة يحرر 20 محضر ضبط لسلع مخالفة للمواصفات وأخرى منتهية الصلاحية

أعلنت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الاثنين، أن طواقم الوزارة حررت 20 محضر ضبط لبعض السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات، و27 محضر إتلاف لسلع ومنتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام في القطاع.
فيما يلي بيان وزارة الاقتصاد بغزة:
- طواقم حماية المستهلك نظمت جولات صباحية ومسائية على الأسواق والمحلات التجارية لمراقبة مدى التزام التجار بالأسعار وتوفر الظروف الصحية للخضار واللحوم والمواد الغذائية.
- طواقم حماية المستهلك تنظم 19 جولة تفتيشية شملت زيارة 191 محل تجاري وأسواق في محافظات غزة.
- تحرير 20 محضر ضبط لبعض السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات الفلسطينية.
- تحرير 27 محضر اتلاف لسلع ومنتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي.
- تحرير 6 محاضر تحفظ لبعض السلع والمنتجات.
- سحب منتجات غذائية لإجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية وصالحة للاستخدام الادمي.
- ضبط سيارة توزيع ألبان لعدم تشغيل وحدة التبريد أثناء التوزيع بمحافظة خان يونس.
- ضبط كمية من جل الغسيل بحجم 4 لتر لردائه الجودة وعدم مطابقة المنتج للمواصفات الفلسطينية.
- تحرير محضر ضبط لاحد مخازن محلات البقالة لعدم الالتزام بالنظافة العامة والشروط الصحية داخل المخزن.