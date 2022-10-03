بالصور القيادي عليان يدعو لإعلان الثورة الشاملة في الضفة المحتلة نصرة لأسرانا

دعا المدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الدكتور جميل عليان، ، اليوم الإثنين 3/10/2022 لإعلان الثورة الشاملة في الضفة الغربية، وفي كل أماكن التماس نصرة لأسرانا، حتى إجبار العدو أن يتراجع كثيرًا ويطلق سراح الأسير ناصر أبو حميد وكافة الأسرى الإداريين".

وقال القيادي عليان، في كلمة له نيابةً عن لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، خلال وقفةٍ احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة: إن "ملف المعتقلين الإداريين هو ملف كبير، وبكل ثقة نحن الفلسطينيين قادرون على إنهائه وإغلاقه عندما نُحسِن استخدامه في الأروقة المحلية والدولية والعربية".

وتابع عليان: "نحن نجتمع اليوم من أجل الأسرى، من أجل أسير يصارع الموت الأسير ناصر أبو حميد، والمسألة لا تقتصر على ناصر بل تقتصر على أكثر من 800 أسير يصارعون الموت اليومي في سجون الاحتلال".

وأردف عليان: "نقف اليوم معكم جميعًا ونحن نرى ثلاثون معتقلًا إداريًا يضربون عن الطعام من أجل قضية عادلة يجب أن يكونوا من خلالها خارج هذه السجون، هذا الإضراب يعتبر سلاحا مهمًا من أسلحتنا التي نهاجم بها هذا السجان، هذا الإضراب سينضم إليه آخرون، ونأمل أن يصبح إضرابًا شاملًا لكل الأسرى الإداريين".

وأكد عليان: أن المسألة حساسة وصعبة لكننا كفلسطينيين لن نمل طرق الأبواب، لن نمل تكثيف كل القوى والأدوات والوسائل من أجل نصرة أسرانا الإداريين والمرضى، هذه المسؤولية ستحقق لنا النصر ومن خلال الأسير ناصر أبو حميد نجدد تضامننا مع الأسرى الإداريين ونؤكد أن قضية الأسرى هي القضية الأولي والساحة الأهم في هذا الصراع وسنبذل كل جهد من أجل تحرير أسرانا وسنعمل على امتلاك كل الوسائل لتحرير ناصر وتحرير كل الأسرى.

وطالب بضرورة تبني استراتيجية وطنية فلسطينية لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال، وذلك في ظل سعي أبطال المقاومة المستمر من أجل هذه اللحظة.













