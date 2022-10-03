هيئة الجدار: 885 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه خلال أيلول الماضي

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن العدد الإجمالي للاعتداءات التي نفذها الاحتلال وميليشيات مستعمريه في شهر أيلول/ سبتمبر، بلغ 885 اعتداء.

وأوضح شعبان، في التقرير الشهري الذي تصدر الهيئة حول "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، إن هذه الاعتداءات تراوحت بين تخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار واستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز وإصابات جسدية، وتركزت في محافظة رام الله والبيرة بـ179 اعتداء، ومحافظتي الخليل وبيت لحم بـ122 اعتداء لكل منهما، ومحافظة نابلس بـ 121 اعتداء.

ونوّه إلى أنه وفي شهر أيلول، صادقت سلطات الاحتلال على مخططين استعماريين جديدين، بغرض إجراء توسعة داخل مستعمرات قائمة (حسب الادعاء الاحتلالي)، كما تم ايداع (8) مخططات استعمارية جديدة للمصادقة اللاحقة لنفس الأغراض.

وأضاف أن سلطات الاحتلال أصدرت في الفترة ذاتها 50 اخطارا، تراوحت بين إخطارات للهدم وعددها 29 أو وقف البناء وعددها 6، أو إخلاء منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص وعددها 15، تركز معظمها في محافظتي طوباس (20 إخطارا) ومحافظة القدس (16 إخطارات).

وأشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت ما مجموعه 45 منشأة ومصدر رزق، وقد تركزت هذه العمليات في محافظة سلفيت بـ11 عملية هدم، والقدس بـ8 عمليات، وبيت لحم بـ5 عمليات تسببت بهدم 8 منشآت.

وتابع: "بلغ عدد الاعتداءات التي نفذها مستعمرون في الفترة التي يرصدها التقرير ما مجموعه 96 اعتداء، تراوحت ما بين اعتداء مباشر على المواطنين، واقتلاع أشجار من أراضي المواطنين، وتخريب ممتلكات ومصادرات مختلفة".

وأشار شعبان إلى أن التقرير يرصد تعرض ما مجموعة 335 شجرة للضرر والاقتلاع على أيدي ميليشيات المستعمرين من ضمنها 325 شجرة زيتون، وقد تركز جلّ هذه العمليات في محافظة الخليل باقتلاع 200 شجرة، ومحافظة سلفيت باقتلاع 80 شجرة، ومحافظة نابلس45 شجرة.