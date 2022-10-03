بالفيديو القيادي أبو مجاهد يوجه كلمة لحركة الجهاد الإسلامي في الذكرى الـ 35 لانطلاقتها

بارك مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة الشعبية في فلسطي محمد البريم " أبو مجاهد"، لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري سرايا القدس انطلاقتها الـ 35، مؤكداً أنها شكلت إضافة نوعية مميزة ورائدة للمشروع الجهادي على أرض فلسطين، وهي التي بدأت باكورة عملياتها الاستشهادية والفدائية التي شكلت ناقوس خطر على العدو الصهيوني، ومشروعه.

وقال "أبو مجاهد" في مقابلة خاصة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "باسم لجان المقاومة الشعبية، نبرق بالتهنئة الحارة إلى أخانا العزيز الحاج أبو طارق النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، وإلى الإخوة في أعضاء المكتب السياسي في الحركة، وإلى الأخوة في أعضاء المجلس العسكري لسرايا القدس، الذين لنا معهم جولات في العمل الجهادي المشترك، نحتفي دوما بهم في العلاقة المميزة والرائدة".

وشدد على أن حركة الجهاد الإسلامي باتت أكثر قوة وصلابة وقدرة على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة، بالرغم من ارتقاء الشهداء القادة العظام، المؤسس د. فتحي الشقاقي والأمين العام الراحل د. رمضان شلّح، إضافة إلى ثلة كبيرة من المجاهدين الذين لم يكن آخرهم، الشهيد القائد بهاء أبو العطا، والشهيد القائد تيسير الجعبري، والشهيد القائد خالد منصور.