بالفيديو فيديو مصور لوكالة "فلسطين اليوم في "الذكرى الـ 35 للانطلاقة ..ماذا قالوا .!

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:55 ص
03 أكتوبر 2022
القيادي اسماعيل رضوان.PNG
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هنأ القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، حركة الجهاد الإسلامي بمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ 35، مؤكداً أنها مثلت إضافة نوعية للعمل المقاوم على أرض فلسطين

وقال رضوان:" يسرنا أن نقدم التهاني والتبريكات للإخوة في قيادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي، وعلى رأسهم الأمين العام الأستاذ زياد النخالة".

وأضاف: "نأمل لهذه الحركة المجاهدة المعطاءة مزيداً من التقدم والازدهار على طريق تحرير المقدسات وفلسطين".

وتابع: "نحن نعتز بالعلاقة التي تربطنا بحركة الجهاد، سواء على الصعيد السياسي أو العسكري، لأن هذه العلاقة رابطة الدم والبندقية ووحدة الهدف".

وختم تهنئته بالقول: "نوجه التحية كل التحية لإخواننا في حركة الجهاد الإسلامي، معا وسوياً حتى تحرير فلسطين كل فلسطين، ونترحم على روح الشهيد المؤسس د. فتحي الشقاقي والأمين العام الراحل د. رمضان شلّح".

 

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