بالفيديو فيديو مصور لوكالة "فلسطين اليوم في "الذكرى الـ 35 للانطلاقة ..ماذا قالوا .!

هنأ القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، حركة الجهاد الإسلامي بمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ 35، مؤكداً أنها مثلت إضافة نوعية للعمل المقاوم على أرض فلسطين

وقال رضوان:" يسرنا أن نقدم التهاني والتبريكات للإخوة في قيادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي، وعلى رأسهم الأمين العام الأستاذ زياد النخالة".

وأضاف: "نأمل لهذه الحركة المجاهدة المعطاءة مزيداً من التقدم والازدهار على طريق تحرير المقدسات وفلسطين".

وتابع: "نحن نعتز بالعلاقة التي تربطنا بحركة الجهاد، سواء على الصعيد السياسي أو العسكري، لأن هذه العلاقة رابطة الدم والبندقية ووحدة الهدف".

وختم تهنئته بالقول: "نوجه التحية كل التحية لإخواننا في حركة الجهاد الإسلامي، معا وسوياً حتى تحرير فلسطين كل فلسطين، ونترحم على روح الشهيد المؤسس د. فتحي الشقاقي والأمين العام الراحل د. رمضان شلّح".