العمل بغزة تتحدث عن آخر التطورات بشأن تصاريح العمال

قالت مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بوزارة العمل في غزة منال الحتة، اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022: إنه منذ إعلان رابط تسجيل العمال للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل في نوفمبر الماضي كانت أولوية التسجيل للعمال، إلا إنه عندما وصلت أرقام المسجلين لأكثر من 130 ألفاً ما بين عامل وخريج، أسقطنا معيار الشهادة الجامعية، وتم دخول الخريج للنظام أسوة بالعامل.

وأفادت الحتة في تصريحات صحفية تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأنه قرابة 23 ألف اسم تم ترشحيهم منذ نوفمبر الماضي وأُرسلت للشؤون المدنية وتم استقبال نحو 6 آلاف تصريح ساري المفعول من أصل 14 ألف تصريح، موضحة أنه ليس كل التصاريح السارية عن طريق وزارة العمل وتجتهد الوزارة في مساعدة العمال والخريجين.

وأضافت: "كثير من التصاريح التي ترسل للجانب (الإسرائيلي) يأتي عليها رد بأنها مرفوضة أمنياً، والوزارة تحاول مع الشؤون المدنية معالجتها وإرسالها من جديد".

وتابعت: "اتفقنا مع الشؤون المدنية أن يتم كل أسبوع إرسال 300 من التصاريح التي رفضت من الجانب "الإسرائيلي" لمعالجتها".

وختمت تصريحاتها قائلة: "كلما كان المُسجِل على رابط العمال عدد الأولاد أكبر لديه وليس له دخل ثابت والزوجة لا تعمل وليس لديه سيارة وله شهادة مهنة تكون أولويته وفرصته أكثر للترشح".