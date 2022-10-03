موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.. متى مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، منذ هذه اللحظة يتحضر جمهور كرة القدم العريض في جميع أنحاء المعمورة بشكل عام، وأنصار الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة على وجه الخصوص لمشاهدة مباراة الكلاسيكو بين البرشا والملكي، حيث إن تلك المباراة القادمة تعد أهم مباراة على وجه الأرض، إذ إنه وفق الدراسات الرياضية، فإن ما يقارب من مليار شخص حول العالم يشاهدون مباراة الكلاسيكو وهو ما يؤكد على أهميتها بين مباريات كرة القدم حول العالم، حيث إنه من المقرر أن تنطلق مباراة الكلاسيكو القادم في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الموافق 16 أكتوبر 2022.

موعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة 2022

ويهتم أنصار ريال مدريد وبرشلونة وجميع عشاق كرة القدم في الأرض بمشاهدة مباراة الكلاسيكو والاطلاع على، موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.. متى مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، حيث جاءت شعبية الليغا في جميع أنحاء العالم؛ بسبب احتضانه مباراة كرة القدم الأهم على صعيد الأندية، وهي الكلاسيكو الذي يجمع بين برشلونة وريال مدريد مرتين في البطولة الإسبانية الأهم، وبدوره يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة 2022، لتطلعوا على موعد و تفاصيل هذا الحدث الكروي الأهم على مستوى العالم.

علي سعيد الكعبي اختصرها

" كل ما اقترب الكلاسيكو مدريد تشعر بالخوف " pic.twitter.com/eeXmlGfIBW — F! (@TheJaxc) October 2, 2022

معلق مباراة الكلاسيكو القادم

يهتم جمهور كرة القدم في كل التفاصيل التي تتعلق في مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث إنها تجذب انظار واهتمام الملايين حول العالم من عشاق كرة القدم على وجه العموم ومحبو الفرقين على وجه الخصوص، إذ تبقى مباراة كلاسيكو الأرض التي يهتم بها مئات الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم، فهي من أهم المباريات التي تجذب اهتمام الجماهير، إذ إن الفريقين ضموا نجوما لامعين على المستوى العالمي أبرزهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وزيدان ورونالدو البرازيلي و رونالينيو وغيرهم من ألمع نجوم كرة القدم على مستوى المعمورة، قبل أن يغادر هؤلاء اللاعبون إلى فرق أخرى في الدوريات الأوروبية الثانية، حيث إن قنوات بي ان سبورتس لم تحدد حتى اللحظة من سيكون معلق مباراة الكلاسيكو، لكن الأمنيات والتوقعات أن يعلق عليها المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تشكيلة برشلونة وريال مدريد تضم ثلة من ألمع نجوم كرة القدم على مستوى العالم، نذكر منهم النجم البولندي وهداف الليغا روبرت ليفاندوفسكي، وكريم بنزيما وفينيسيوس جونيور ورودريغو ولوكا مودريتش، وبيدري وعثمان ديمبلي، وتوني كروس وتشواميني، وغيرهم من النجوم الوازنة، وهو ما يدفع عشاق الكلاسيكو للبحث عن، التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، حيث إن التشكيل يتم التداول به قبل المباراة بيومين أو ثلاثة، وبذلك نكون قد أرفقنا لكم، موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.. متى مباراة ريال مدريد ضد برشلونة.