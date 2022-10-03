"المعارف الإسرائيلية" تطالب مدارس القدس مجدداً لتدريس المنهاج المحرف

طالب”مفتش المعارف الإسرائيلية”، من إدارات مدارس القدس، باعتماد وتوزيع “المنهاج الفلسطيني الذي تعيد المعارف طباعته” وهي المناهج المحرفة .

وجاء ذلك في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أرسلها مفتش المعارف الإسرائيلي إلى إدارات المدارس.

وجاءت هذه الرسالة بعد شهرين من سحب قرار “وزارة التعليم في حكومة الاحتلال”، بسحب الترخيص الدائم من 6 مدارس في مدينة القدس، لمدة عام، بحجة “التحريض في الكتب المدرسية على دولة وجيش الاحتلال، واشتمالها على مضامين التحريضية ضد الحكومة الإسرائيلية والجيش”، وشمل القرار مدرسة الإبراهيمية في الصوانة، ومدارس الإيمان بكافة فروعها في بيت حنينا في القدس، واشترطت الوزارة لإعادة “رخصة العمل الدائمة”بتعديل منهاج التدريس.

وفي شهر آب الماضي أرسلت وزارة التعليم في حكومة الاحتلال رسالة لعدة مدارس في مدينة القدس بعنوان”كتب مدرسية تحتوي على محتوى تحريضي في مدارس القدس الشرقية”، حيث هددت بسحب ترخيصها في حال ” العثور على مؤسسة تعليمية تقوم بالتدريس في الكتب المدرسية التي تحتوي على مواد تحريضية”.

أما المنهاج الفلسطيني المحرف، فهو المنهاج الذي تقوم “وزارة المعارف الإسرائيلية” بإعادة طباعته، وتوزعه على المدارس “البلدية والمعارفة والخاصة والأهلية” التي تتقاضى منها الأموال، وتبدو الكتب مطابقة للمنهاج الفلسطيني إلا أن العديد من الدروس والصفحات والرموز حذفت منها، ومؤخرا تم “التعديل والتغيير في المنهاج” بإضافة فقرات أو دروس مختلفة .