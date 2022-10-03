10 اطعمة تزيد الذكاء عند الأطفال

تابع المقال التالي لمعرفة أفضل 10 اطعمة تزيد الذكاء عند الاطفال وكيفية تقديمها للطفل. ADVERTISEMENT المحتوى اطعمة تزيد الذكاء عند الاطفال تحتاج أجساد الأطفال المتنامية إلى العديد من أنواع المغذيات، وفي التالي نذكر لك أطعمة تعزز الذكاء عند الأطفال، وأفكار مختلفة لتقديمها لطفلك أو تضمينها في الوجبات المختلفة.

1- سمك السلمون

لزيادة الذكاء عند الأطفال الأسماك الدهنية مثل السلمون هي مصدر ممتاز لـلأوميجا 3 و الأحماض الدهنية DHA و EPA، وكلاهما ضروري لنمو الدماغ ووظيفته، في الواقع، أظهرت الأبحاث الحديثة أيضًا أن الأشخاص الذين يحصلون على المزيد من هذه الأحماض الدهنية في نظامهم الغذائي يتميزون بالذكاء ويحسنون اختبارات المهارات العقلية. ADVERTISEMENT يعتبر سمك التونة أيضًا مصدر للأوميجا 3، ولكنه ليس مصدرًا غنيا مثل سمك السلمون.

أفكار لتقديم السلمون لطفلك أعطي طفلك المزيد من سمك السلمون بدلًا من سندوتش التونة، اصنعي سلطة سمك السلمون للسندويشات، ويمكنك مزج السلمون بالمايونيز قليل الدسم أو الزبادي العادي، كما يمكنك إضافة الزبيب، أو الكرفس المفروم، والجزر بالإضافة إلى القليل من الخردل إذا كان طفلك يحب طعمه. كما يمكنك أيضًا إضافة قطع السلمون المعلب إلى حساء البروكلي، فهذه الوجبة تُعتبر سهلة، وعادةً ما تكون منخفضة في الدهون والسعرات الحرارية. يمكنك صنع فطائر سمك السلمون مع السبانخ.

2- البيض

لزيادة الذكاء عند الأطفال البيض معروف كمصدر بروتين عظيم لكن صفار البيض معبأ أيضًا بالكولين، مما يساعد على تطوير وتعزيز الذاكرة. ADVERTISEMENT أفكار لتقديم البيض لطفلك اجعلي طفلك يتناول المزيد من البيض عن طريق جعله جزء من الوجبة المدرسية، كما يمكنك تضمينه في العشاء مع الخبز المحمص والجبن.

3- زبدة الفول السوداني

لزيادة الذكاء عند الأطفال يُعتبر الفول السوداني وزبدة الفول السوداني مصدراً جيداً لفيتامين E، وهو مضاد أكسدة قوي يحمي الأغشية العصبية، بالإضافة إلى وجود الثيامين لمساعدة الدماغ والجهاز العصبي على استخدام الجلوكوز في انتاج الطاقة. ADVERTISEMENT أفكار لتقديم زبدة الفول السوداني لطفلك اصنعي لطفلك شطيرة من زبدة الفول السوداني والموز، ويمكنك إضافة شرائح التفاح في زبدة الفول السوداني، كما يمكنك إضافة حفنة من السوداني على أطعمة مختلفة وتقديمها لطفلك.

4- الحبوب الكاملة

لزيادة الذكاء عند الأطفال يحتاج الدماغ إلى إمدادات ثابتة من الجلوكوز، والحبوب الكاملة توفره بوفره، فالألياف تساعد على تنظيم إطلاق الجلوكوز في الجسم، كما تحتوي الحبوب الكاملة أيضًا على فيتامينات ب، وتعزز صحة الجهاز العصبي. ADVERTISEMENT أفكار لتقديم الحبوب الكاملة لطفلك حاولي التحول إلى خبز الحبوب الكاملة للسندويشات، كما يمكنك إضافة القمح الكامل لتناول العشاء مع التوت البري، أو الفشار قليل الدسم للحصول على وجبة خفيفة ممتعة.

5- الشوفان

لزيادة الذكاء عند الأطفال الشوفان هي واحدة من أكثر الحبوب المألوفة والمحبوبة للأطفال وهي حبوب “مغذية للدماغ” حيث يوفر الشوفان الطاقة أو وقود ممتاز للدماغ يحتاجه الأطفال صباحً عند الاستيقاظ. ADVERTISEMENT الشوفان غني بالألياف ويحافظ على تغذية دماغ الطفل طوال الصباح في المدرسة، كما أن الشوفان أيضا مصدر جيد لفيتامين (هـ) وفيتامين (ب) والبوتاسيوم والزنك، مما يجعل أجسادنا وعقولنا تعمل بكامل طاقتها. أفكار لتقديم الشوفان لطفلك أضيفي الشوفان إلى اللبن الساخن ثم قومي بإضافة شرائح التفاح والقرفة، أو الفواكه المجففة، أو اللوز وقليل من العسل والموز الطازج. ADVERTISEMENT يمكنك إضافة حفنة من الشوفان الجاف في العصائر لجعلها سميكة أو في الفطائر، والكعك. في ما يلي وجبة خفيفة يمكنك صنعها للأطفال: 1 كوب من زبدة الفول السوداني، ½ كوب من العسل، كوب واحد من الشوفان الجاف، ½ كوب من مسحوق الحليب الجاف، ثم امزجي الخليط بيديك كما يمكنك شرائح التفاح أو الكمثرى.

6- التوت

لزيادة الذكاء عند الأطفال الفراولة والكرز والتوت والتوت الأسود بشكل عام يحتون على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، وخاصة فيتامين ج والتي قد تساعد في الوقاية من السرطان. وقد أظهرت الدراسات تحسين الذاكرة عند تناول التوت والفراولة، كما أن بذور التوت هي أيضًا مصدر جيد للأوميجا 3. أفكار لتقديم الشوفان لطفلك أضيفي التوت إلى الزبادي أو الحبوب الساخنة أو الباردة، كما أن الفراولة والكرز والتوت والتوت الأسود يمكن إعتبارهم بديل للحلوى للأطفال.

7- الفاصوليا

لزيادة الذكاء عند الأطفال الفاصوليا تعتبر غذاء عقلي ممتاز لأنها تحتوي على الطاقة من البروتين والكربوهيدرات المعقدة والألياف بالإضافة إلى الكثير من الفيتامينات والمعادن، الفاصوليا أيضًا ترفع مستوى الطاقة والتفكير لدى الطفل لفترة طويلة. يحتوي الكلى والفاصوليا على المزيد من أحماض أوميغا 3 الدهنية أكثر من حبوب أخرى – على وجه التحديد ALA ، آخر من أوميغا 3 مهم لنمو الدماغ ووظيفته ، كما يقول كريجر.

8- الخضروات الملونة

لزيادة الذكاء عند الأطفال الخضروات ذات الألوان الغنية والعميقة تحتوي مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة وقوة خلايا الدماغ، وتعد أفضل مصادر: الطماطم والبطاطس الحلوة واليقطين والجزر والسبانخ. حاولي تضمين المزيد من الخضروات الملونة في وجبات طفلك بأشكال مختلفة، لأنها اطعمة تزيد الذكاء عند الاطفال.

9- الحليب والزبادي

لزيادة الذكاء عند الأطفال عند التفكير في اطعمة تزيد الذكاء عند الاطفال يجب التفكير في اللبن والزبادي، حيث تمتلئ منتجات الألبان بالبروتين وفيتامينات ب الضرورية لنمو أنسجة المخ، والناقلات العصبية، والأنزيمات، كما أن اللبن واللبن والزبادي يزودان الجسم أيضاً بكمية أكبر من البروتين والكربوهيدرات اللذان يعدان المصدر المفضل للطاقة للدماغ. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الأطفال والمراهقين يحتاجون إلى 10 أضعاف الجرعة الموصى بها من فيتامين د الذي يفيد النظام العصبي.

10- اللحم البقري

الخالي من الدهون الحديد هو معدن أساسي يساعد الأطفال على المحافظة على النشاط والتركيز في المدرسة، واللحم البقري هو واحد من أفضل مصادر امتصاص الحديد، كما يحتوي لحم البقر أيضا على الزنك، مما يساعد في تعزيز الذاكرة. في النهاية وبعد معرفتك أفضل 10 اطعمة تزيد الذكاء عند الاطفال ، إذا كان لديك