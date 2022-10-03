بالفيديو شهيدان وإصابة خطيرة برصاص الاحتلال قرب رام الله

استشهد شابين فلسطينيين، وأصيب ثالث بجروح خطيرة، فجر اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس في ضاحية التربية والتعليم قرب رام الله في الضفة المحتلة.

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال، بأن إطلاق النار تجاه المركبة جرى خلال محاولة الشبان دهس مجموعة من جنود الاحتلال من وحدة "إيغوز" خلال مهمة لها في المنطقة القريبة من مخيم الجلزون.

وأظهر مقطع فيديو نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين، أثار دماء واضحة، بفعل إطلاق الرصاص على الشبان، والذي أسفر عن استشهاد اثنين وأصيب ثالث بجروح حرجة.

وصادرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المركبة في أعقاب إطلاق النار تجاهها.