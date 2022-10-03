أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 3 اكتوبر 2022

أسعار الذهب في السعودية بتعاملات اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022، يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب مقابل الريال السعودي اليوم، حيث استقرت أسعار الذهب اليوم في السعودية مع استمرار غلق السوق العالمي للمعدن الأصفر.

ويعتبر يومي السبت والأحد إجازة رسمية لسوق الذهب العالمي.

ويشهد سعر المعدن الأصفر موجة من التراجع عالمياً مؤخرا، بسبب الدولار القوي الذي يستمد هذا الصعود من السياسة المتشددة للفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة.

ودفعت تلك الموجة الذهب لأن يحقق أسوأ أداء فصلي له منذ مارس الماضي/ آذار.

سعر الذهب اليوم في السعودية

ظل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية خلال تداولات اليوم الاثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول ثابتا عند نحو 200.78 ريال (53.44 دولار)، وهو نفس سعر أمس، بحسب منصة " gold-price-today" المختصة في رصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية نحو 175.68 ريال (46.76 دولار)، مقابل نفس السعر في ختام تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية خلال تداولات اليوم نحو 150.59 ريال (40.08 دولار)، أي نفس السعر الذي سجله خلال تداولات أمس.

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) بنحو 1405 ريالات (374.12 دولار) فيما بلغت سعر الأوقية 6244 ريال (1662 دولار).