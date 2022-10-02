كم سعر غرام الذهب في مصر النهاردة الاثنين 3 أكتوبر 2022 | طالع أسعار الذهب بالجنيه المصري

كم سعر غرام الذهب مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليم الاثنين 3 أكتوبر 2022، يبحث الكثير من المصريين عن أسعار الذهب عبر منصات التواصل الاجتماعي و محركات البحث، و خصوصاً التجار و المستثمرين و الأشخاص المقبلين على الزواج، و للك يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في مصر بشكل يومي، لتكونوا على اطلاع دائم بتحديثات أسعار الهب في مصر.

أسعار الهب في مصر اليوم

و شهدت أسعار الذهب في مصر استقراراً خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 3 أكتوبر/ تشرين الأول، تزامنا مع غلق أسواق المعدن الأصفر عالميا.

ويومي السبت والأحد إجازة رسمية لأسواق الذهب العالمية.

ويرتبط سعر الذهب في مصر بأسعاره في الأسواق العالمية بجانب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ويشهد سعر المعدن الأصفر موجة من التراجع عالمياً، بسبب الدولار القوي الذي يستمد هذا الصعود من السياسة المتشددة للفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة.

سعر الذهب اليوم في مصر

ظل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند مستوى 1044 جنيها (53.44 دولار) ، بحسب موقع egypt.gold-price-today المتخصص في رصد أسعار الذهب في مصر.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) عند نحو 913.68 جنيه (46.76 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 بلغ عيار 14 نحو 609.11 جنيه (31.18 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 522.09 جنيه (26.72 دولار)، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 391.57 جنيه (20.04 دولار).

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر عند مستوى 783.15 جنيه (40.08 دولار).

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

أما الجنيه الذهب اليوم فقد سجل 7309 جنيهات (374.12 دولار) فيما بلغ سعر الأوقية 32474 جنيها (1662 دولارا).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فصليا هو الأسوأ منذ مارس/آذار الماضي.

ومع نهاية شهر سبتمبر / أيلول سجل المعدن الأصفر هبوطا بنحو 7.6% بسبب المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على وشك رفع أسعار الفائدة بدرجة كبيرة.