ضربة قوية لـ"بيتكوين".. والسبب منصة "كوين بيز"، ونقدم لكم في موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال نتائج الضربة التي تلقتها عملة بيتكوين نتيجة منصة "كوين بيز"، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار عملة البيتكوين والتي خسرت الكثير من قيمتها اليوم، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع من قبل المتابعين، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقال بعنوان: ضربة قوية لـ"بيتكوين".. والسبب منصة "كوين بيز"، ولمعرفة كافة التفاصيل نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية، آملين أن ينال على اعجابكم.

ضربة قوية لـ"بيتكوين"

تلقت عملة "بيتكوين" ضربة قوية حيث خسرت مكاسبها الصباحية، بعدما كشفت شركة "كوين بيز جلوبال" لتبادل العملات الرقمية المشفرة عن توقف المدفوعات في البنوك الأمريكية.

وأعلنت "كوين بيز جلوبال" أنها تعكف على حل مشكلة منعت الشركة من إتمام معاملات مع حسابات بنوك أمريكية.





ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الشركة قولها في بيان: "نحن الآن غير قادرين على قبول مدفوعات أو القيام بعمليات سحب من حسابات البنوك الأمريكية.. فريقنا يدرك هذه المشكلة ويعمل على إعادة كل شيء إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن".

وبعد أكثر من ساعة، قالت الشركة:" إنه تم تحديد المشكلة ويجرى القيام بحلها".

وأضافت "كوين بيز جلوبال" أن أصحاب الحسابات لا يزال بإمكانهم استخدام بطاقة ائتمان أو حساب "باي بال" للقيام بعمليات شراء مباشرة.

خسائرة كبيرة لـ"بيتكوين "

وعقب الأزمة، خسرت العملة المشفرة "بيتكوين" المكاسب الكبيرة التي حققتها صباح الأحد.

وكان سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) ارتفع صباح الأحد 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 على نحو طفيف.

وسجلت بيتكوين زيادة في سعرها بنسبة 0.31% إلى 19,358.23 دولار، كما ارتفعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى 371.06 مليار دولار.

وتراجعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى 368.87 مليار دولار.



