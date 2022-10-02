سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022، تشهد محركات البحث عمليات بحث متزايدة عن أسعار صرف الدولار الأمريكي في مصر، حيث لا يزال الدولار الأمريكي يتداول عند مستويات تاريخية هي الأعلى على الإطلاق مقابل الجنيه المصري؛ والذي يعاني من ضغوط متزايدة.

سعر الدولار في مصر اليوم

واستقر سعر الدولار اليوم في مصر خلال التعاملات المبكرة من صباح الاثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لدى البنك المركزي والبنوك التجارية.





سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي على مستواه عند 19.49 جنيه للشراء، و19.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند مستوى 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع. وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.





سعر الدولار اليوم في مصر بالبنك التجاري الدولي (CIB)

ولم يتغير سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB، مسجلًا نحو 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.