طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة غداً

توقع موقع "طقس فلسطين" أن تبقى الأجواء الحارة نسبياً هي السائدة يوم غدٍ السبت، و خصوصاً خلال ساعات النهار والظهيرة تحديداً، ويطرأ إرتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الثلاثة درجات مئوية . ويسود جو حار جداً في المناطق الغورية والبحر الميت. مع المساء يصبح الجو معتدلاً ومريحاً ولطيفاً ومنعشاً.

أما الثلاثاء، فيكون الجو صافياً، و تبقى الأجواء الصيفية الحارة نسبياً والصيفية العادية عموماً . ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة . وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين. مع المساء يصبح الجو معتدلاً جداً مع نسمات هواء منعشة وباردة نسبياً في المناطق الجبلية العالية.

و يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الأربعاء مع بقائها أعلى من المعدل السنوي بقليل نهاراً. بينما يسود جو لطيف ومنعش الى أبعد حد مع ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

و تسود أجواء خريفية معتدلة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الخميس، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام لشهر تشرين الأول بقليل فقط . ليلاً يصبح الجو منعشاً ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية خفيفة السرعة.

و يكون الجو الجمعة غائم جزئياً، و تسيطر أجواء خريفية عادية في مختلف المناطق وتبقى الحرارة تراوح حول المعدلات السنوية العامة لشهر تشرين الثاني، وبدءاً من فترة العصر يسود جو معتدل ومنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. بينما يسود جو مائل للبرودة الى بارد في الجبال. والله تعالى أعلى وأعلم.