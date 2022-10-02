مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الأحد، مركبات المواطنين بالقرب من حاجز "زعترة" العسكري، جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس:" إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من الحاجز، وبالقرب من مستوطنة "شيلو" على طريق رام الله- نابلس، ما أدى لتضرر عدد منها".

وكان قد هاجم مستوطن مسلح، مساء اليوم الأحد، مركبات المواطنين شمال مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطناً مسلحاً هاجم المركبات على طريق رام الله- نابلس، في منطقة "عيون الحرامية"، وهدد بإطلاق النار على المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية.

ويُشار إلى أن المستوطنين صعدوا من اعتداءتهم بحق المواطنين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة المحتلة بالتزامن مع الأعياد اليهودية في هذه الأيام.