طالع أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022

أسعار الذهب في الأردن خلال تعاملات اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022، يبحث الكثير من الأشخاص في الأردن عن أسعار الذهب في الأردن اليوم، و خصوصاً المستثمرين و التجار، بالإضافة الى الأشخاص المقبلين على الزواج من النساء و الرجال، لذلك يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب مقابل الدينار الأردني اليوم، حيث اتجهت أسعار الذهب اليوم في الأردن نحو الاستقرار، وسط هدوء في المبيعات.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن عند 37.89 دينار (53.44 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولًا في الأسواق) عند 33.16 دينار (46.76 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 28.42 دينار (40.08 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 عند نحو 22.1 دينار (31.18 دولار).

كما بقي سعر جرام الذهب عيار 12 عند 18.95 دينار (26.72 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1.176 ألف دينار (1662 دولارا).

وبلغ سعر الجنية الذهب اليوم في الأردن نحو 265.26 دينار (374.12 دولار).