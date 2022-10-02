الاحتلال يخشى من انتقال عمليات إطلاق النار من الضفة الى مدن الداخل المحتل

عززت شرطة الاحتلال عناصرها ودورياتها المنتشرة في المدن والبلدات الواقعة في أراضي 48، وذلك في ظل المخاوف لدى المسؤولين في الجهاز من اتساع رقعة عمليات إطلاق النار التي تشهدها المناطق الشمالية في الضفة الغربية المحتلة لتمتد إلى مدن الداخل المحتل.

جاء ذلك بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، مساء الأحد، ولفتت إلى مخاوف من انتقال عمليات إطلاق النار من شمال الضفة الغربية المحتلة إلى الداخل المحتل، وإقدام خلايا المقاومة التي تنشط في شمال الضفة خاصة في جنين ونابلس، بتنفيذ عمليات داخل المدن "الإسرائيلية."

وأشار مراسل القناة لشؤون الشرطة، إلى أن المسؤولين في الجهاز "لا يملكون حلولا كبيرة لمواجهة هذا التهديد الذي يتم التعامل معه كما يجري التعامل مع تهديد عمليات الطعن والدهس، وذلك عن طريق زيادة أعداد القوات في مراكز المدن في أراضي 48".

وأشار إلى أن شرطة الاحتلال عززت كذلك من نشر قواتها في مدينة القدس المحتلة بسبب "تصاعد التوتر في المدينة"، قال إن شرطة الاحتلال تسعى لمنع تنفيذ عمليات إطلاق نار على غرار تلك التي وقعت نهاية آذار/ مارس ومطلع نيسان/ أبريل الماضيين، خلال فترة ما يسمى "يوم الغفران" و"عيد العرش اليهودي"، في الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، مساء الأحد، أصيب جندي إسرائيلي، في عملية إطلاق نار قرب مدخل مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، كما استهدف منازل في أحد الأحياء الاستيطانية في "كريات أربع" بالقرب من مدينة الخليل، جنوبي الضفة المحتلة، بإطلاق نار، في عملية إطلاق نار هي الثالثة في الضفة خلال أقل من 24 ساعة.