محرز يوجه رسالة نارية إلى جوارديولا.. فماذا قال؟، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال رسالة نجم مانشستر سيتي رياض محرز لمدربه جوارديولا، وبعد الرسالة التي بعث بها محرز لمدربه، زادت عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل حتى أصبحت ترينداً شهيراً، ونتيجة للزيادة الواضحة في البحث عن الموضوع من قبل ملايين من محبي كرة القدم، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: محرز يوجه رسالة نارية إلى جوارديولا.. فماذا قال؟، ولمعرفة مضمون رسالة محرز لمدربه تابع المقال حتى النهاية.

رسالة محرز النارية

وجّه الجزائري رياض محرز نحم مانشستر سيتي رسالة قوية لمدربه بيب جوارديولا، قبل ديربي المدينة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.



واستضاف مانشستر سيتي يستضيف جاره يونايتد اليوم الأحد على ملعب "الاتحاد" في مباراة الديربي بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واكتسح مانشستر سيتي اليونايتد في مباراته اليوم الأحد بسداسية مقابل ثلاثة أهداف لليونايتد.





محرز لا يتقبل البقاء خارج خطوط الملعب

وقبل المباراة أوضح رياض محرز، بأنه من نوعية اللاعبين الذين لا يتقبلون البقاء خارج الخطوط دون الاستمتاع داخل أرضية الميدان والتعبير عن موهبتهم.

وقال محرز في حوار مع صفحة "كاري" الفرنسية: "أنا أحب التدريبات، وأحب اللعب في المباريات، أريد اللعب في جميع الأوقات".

أكره عمليات الإحماء

وأضاف قائد منتخب الجزائر: "أنا أكره القيام بعمليات الإحماء والركض دون سبب، أريد فقط أن تكون الكرة عندي".

ويعاني محرز في الوقت الحالي من الابتعاد عن التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي، حيث يفضل جوارديولا الاعتماد عليه كبديل.

محرز لم يسجل أهداف بالموسم

ومنذ بداية الموسم الحالي شارك في 9 مباريات مع مانشستر سيتي بمختلف المسابقات منذ بداية الموسم الحالي، بواقع 351 دقيقة لعب.

ولم يسجل محرز (31 عاما) أو يصنع أي أهداف بقميص السيتي منذ بداية الموسم حتى الآن.