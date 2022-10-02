الجهاد الاسلامي: مقاومة الاحتلال عقيدة لن نتراجع عنها حتى الخلاص من هذا الاحتلال المجرم

باركت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، مساء اليوم الأحد العمليات البطولية التي تستهدف قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة الباسلة.

و قال أ. طارق عزالدين المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي عن الضفة المحتلة، تعقيباً على تصاعد عمليات الاشتباك والمواجهة: "إن تصاعد العمليات البطولية في الضفة الغربية من شمالها الى جنوبها، دليل على حيوية أبناء شعبنا البطل الذي لا يقبل المهادنة مع هذا المحتل."

و أضاف: "إننا وأمام هذا التصاعد النوعي في العمل الجهادي في الضفة، نؤكد أننا سنبقي شعلة متقدة في وجه المحتل، وأن مقاومة الاحتلال عقيدة لن نتراجع عنها حتى الخلاص من هذا الاحتلال المجرم".

و قال عز الدين: "نبارك سواعد المجاهدين ونشد على أياديهم، وندعو جماهير شعبنا في الساحات كافة بضرورة الالتفاف حول المقاومين وتوفير الحاضنة الجماهيرية لهم، لأن هؤلاء المقاومين هم أمل الأمة في التحرير".