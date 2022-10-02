تعرف على أبرز فوائد العسل الطبيعي

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أبرز فوائد العسل الطبيعي

يوجد فوائد كبيرة للعسل، وهي معروفة ومشهورة منذ آلاف السنين، حيث استخدم العسل بطرق متعددة سواء كغذاء للجسم أو كمراهم لعلاج الحروق والالتهابات وغيرها من الأمراض، فما أهم فوائد العسل الطبيعي؟

فوائد العسل الطبيعي

1- مصدر للطاقة

يعتبر العسل مادة غذائية عالية القيمة ويستخدم كغذاء للأطفال والكبار، وهو المادة المحلية الوحيدة التي ليست من صنع الإنسان واستهلاكها كغذاء لا يحتاج إلى تكرير، ويمكن حفظ العسل مطولًا عند تخزينه بالشكل الصحيح.

ويقوم العسل بتعويض السكريات المستهلكة بسبب المجهود الجسمي أو الذهني الذي يقوم به الشخص، كما وقد يستخدم في علاج حالات نقصان الوزن والنحافة.

2- خفض مستوى الدهنيات في الجسم

يساهم العسل كونه بديلًا للمحليات المكررة والمصنعة في الوقاية من العديد من: مشاكل السمنة، وأمراض القلب وتصلبات الشرايين، حيث وجد أن له دور في تقليل نسبة الكوليستيرول والدهنيات في الدم.

3- الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي

على عكس السكريات المكررة والبسيطة مثل؛ السكروز، لا يتخمر العسل في المعدة حيث أنه لا يمكث طويلًا إذ أنه سريع الهضم، وبهذا لا يشكل أي خطر لغزو جرثومي، ويمر مباشرة من الأمعاء الدقيقة إلى مجرى الدم دون أن يسبب أي تهيج في الجهاز الهضمي لدينا كما يفعل السكروز.





4- مضاد للجراثيم والميكروبات

العسل يشبه المضادات الحيوية حيث أن له القدرة على قتل العديد من الميكروبات، والفيروسات والفطريات، كما ويتفاعل مع خلايا في الجسم لإفراز مواد مطهرة تقلل من الالتهابات والتسممات.

5- يعالج عسر الهضم

التهابات الأمعاء وكذلك علاج الإمساك، فهو يعتبر مادة مسهلة خفيفة، لأنه يزيد من نشاط الأمعاء.

اضطرابات الجهاز الهضمي، حيث يعمل على إلغاء الحموضة الزائدة في المعدة والتي تؤدي غالبًا إلى القرحة.

وقد استعمل كثير من الأطباء العسل في علاج قرحة المعدة والاثنا عشر.

6- الحفاظ على الأسنان

يلعب العسل دورًا أساسيًا في الحفاظ على الأسنان ووقايتها من التسوس ونموها السليم، كما أن له دور في تقوية اللثة وحمايتها.

7- الوقاية من السرطانات

يحتوي العسل على الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة، وفي الواقع فإن واحدة من مضادات الأكسدة الفريدة من نوعها تسمى (Pinocembrin) وجدت فقط في العسل، ومن المعروف أن مضادات الأكسدة لها دور كبير في الوقاية من السرطان ومنع تكاثر الخلايا السرطانية، وخاصة في حالات سرطان المريء، والفم، والأمعاء والمعدة.

8- علاج السعال

وفقًا للعديد من الأبحاث فإن العسل علاج فعال وآمن في علاج سعال الأطفال من الأدوية المستخدمة من دون وصفة طبية، حيث يساعد في إزالة البلغم والتهابات الحنجرة وتخفيف الكحة، وبهذا يدخل في صناعة العديد من أدوية الكحة.