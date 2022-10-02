بالصور مانشستر سيتي يكتسح اليونايتد بسداسية

اكتسح مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، جاره مانشستر يونايتد بسداسية مقابل ثلاثة أهداف، في ديربي مدينة مانشستر الذي استضافه استاد الاتحاد ضمن مباريات الأسبوع من التاسع من الدوري الانجليزي الممتاز.

وواصل السيتي بطل انجلترا الموسم الماضي مطاردته للمتصدر نادي ارسنال، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة بفارق نقطة عن "الغانرز"، أما اليونايتد فتلقى هزيمة جديدة بعد سلسلة طويلة من الانتصارات، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة من 7 مباريات في المركز السادس.

وكان قد أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من الديربي أمام ضيفه يونايتد، متقدما برباعية نظيفة، من توقيع نجمه وهدّافه وهداف البطولة النرويجي إيرلينج هالاند، ونجمه الشاب فيل فودين بواقع هدفين لكل لاعب.

وأصبح هالاند بعمر 22 عاما و72 يوما، ثاني أصغر لاعب يسجل في أول ديربي له بقميص مانشستر سيتي، خلف ماريو بالوتيلي بعمر 21 عاما و72 يوما في أكتوبر/تشرين أول 2011.

كما أصبح هالاند أول لاعب يساهم في تسجيل 17 هدفا في أول 10 مباريات من البريميرليج، بتسجيل 14 هدفا وصناعة 3 أهداف، بعد مشاركته في 8 مباريات.

وقلص البرازيلي النتيجة لمانشستر يونايتد في الدقيقة الـ56 من زمن الشوط الثاني، لكن هالاند عاد وسجل الهدف الخامس لفريقه والثالث له "هاتريك"، ليأتي الدور مجددا على الشاب فودين الذي استغل تمريرة جميلة من هالاند ويسجل سداسية السيتي وهدفه الثالث "هاتريك" أيضا.

وسجل البديل الفرنسي أنطوني مارسيال في الدقيقة الـ84 الهدف الثاني لليونايتد، وقبل النهاية عاد وسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء لم تمنع فريقه من تلقى هزيمة كبيرة.













