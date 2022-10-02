يلاشوت..رابط بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر- مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر، يدخل فريق ريال مدريد مباراته أمام اوساسونا في الدوري الاسباني وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة الحفاظ على صدارة الدوري الاسباني خاصة بعد تحقيق برشلونة أمس السبت فوزاً صعباً على ريال مايوركا بهدف دون مقابل، لهذا وقبل بداية المباراة بساعات قليلة ستكثر عمليات البحث على مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا، لهذا وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة المقالة للحديث عن مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر، وذلك تماشياً مع عمليات البحث المتواصلة طوال اليوم على مشاهدة المباريات التي سيكون ختامها بمباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الاسباني مساء اليوم الأحد عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

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وستكثر عمليات البحث عن مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر خلال الدقائق المقبلة والتي تفصلنا عن المباراة قرابة الساعتين، وسيدخل فريق ريال مدريد المباراة امام اوساسونا في الدوري الاسبابي بث مباشر يلا شوت، بتشكيل قوى من شانه تحقيق الفوز امام اوساسونا بحراسة المرمى: كورتوا، أما خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ألابا، ميندي، وفي خط الوسط: كروس، تشواميني، كامافينجا، وفي نهاية خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، فالفيردي، ووفق التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر يلا شوت، ستكون المباراة ذات اثارة وتشويق لاسباب عدة منها ابرزها عودة ريال مدريد لصدارة الدوري الاسباني بعد تصدره من قبل برشلونة يوم أمس السبت بعد فوزه في مباراة امام ريال مايوركا.

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ومباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر يلا شوت، ستذاع وكالعادة عبر شبكة بي ان سبورت الوكيل الوحيد والذي يملك حقوق بث مباريات الدوري الاسباني وتُذاع مباراة ريال مدريد وأوساسونا عبر قناة "beIN SPORTS HD 1"، ستكون مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر بتعليق التونسي عصام الشوالي صاحب الجوهرة التعليقية المتميزة، لهذا وضمن مقالنا يلاشوت..رابط بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر- مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر، سنرفق لكم رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد واوساسونا هنـــــــــــــــا

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ونظراً لان عمليات البحث كثيرة ومتواصلة على مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر يلاشوت، ننشر لكم ابرز ما نشرته وسائل الاعلام الاسبانية قبل مباراة ريال مدريد واوساسونا، فقد اقترب نادي ريال مدريد من تجديد عقد مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو، ليستمر مع الفريق الأبيض حتى 2028، وانضم المدافع البالغ من العمر 24 عامًا لصفوف ريال مدريد قادما من بورتو البرتغالي في صيف 2019، مقابل 50 مليون يورو.



وأصبح إيدير ميليتاو عنصرا أساسيا في خط دفاع الميرنجي في السنوات الأخيرة، ويمتد عقد المدافع البرازيلي حتى 2025، ونشر خبير الانتقالات الشهير، فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "يجهز ريال مدريد جميع الوثائق الخاصة بعقد إيدير ميليتاو الجديد، ليكون ساري المفعول حتى حزيران/يونيو 2028".



وأضاف فابريزيو رومانو: "تم الاتفاق شفهيا على العقد الجديد منذ شهر تموز/يوليو الماضي، وفي انتظار الإعلان الرسمي من النادي.. والشرط الجزائي متوقع أن تكون قيمته مليار يورو"، يشار إلى أن رغم معاناة ميليتاو من بداية صعبة لمسيرته، إلا أن مستوياته مؤخرًا حجزت له مكانا أساسيا في تشكيل الريال، ليرتفع أجره من 3,5 مليون يورو (4 ملايين بالمكافآت) إلى 7 ملايين يورو سنويًا.

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وقبل مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا الان بث مباشر سنوضح لكم ترتيب الدوري الاسباني 2022/2023م، خاصة بعد تحقيق برشلونة الاسباني يوم امس السبت فوزاً صعب على ريال مايوركا ووصله لصدارة الترتيب الاسباني، فقد جاء ترتيب الدوري الاسباني قبل رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد واوساسونا

برشلونة - 19 نقطة، ريال مدريد - 18 نقطة، أتلتيك بلباو - 16 نقطة، ريال بيتيس - 15 نقطة، أتلتيكو مدريد - 13 نقطة

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وضمن مقالنا يلاشوت..رابط بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر- مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بث مباشر، علق فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على الأزمة المتعلقة بمشروع السوبر ليج، وقال بيريز في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لحل مشكلة ما عليك أولا أن تدرك أن لديك مشكلة".



وتابع "رياضتنا المفضلة باتت مريضة في أوروبا وتفقد قيادتها وأصبح الشباب أقل اهتماما بها، ويطالبون بمنتج عالي الجودة مقارنة بالمسابقات الأوروبية الحالية".



وأضاف: "ندرك أن هذه المسابقات يجب أن تتغير لتقديم أفضل المباريات طوال الموسم ولإعادة كرة القدم إلى مكانها. لقد لعب نادال وفيدرر 40 مرة على مر السنين، وكذلك نادال وديوكوفيتش"، واستطرد فقال "وإذا نظرنا إلى ليفربول، فقد لعبنا معهم تسع مرات في 67 عاما، كما أننا واجهنا تشيلسي أربع مرات".

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وتابع: "ما الفائدة من حرمان المشجعين من هذه المباريات؟ إذا كانت قواعد كرة القدم تنتقل لرياضات أخرى، لحرمنا من رؤية نادال وفيدرر يلعبان وجها لوجه سوى ثلاث مرات في كل هذه السنوات، وذلك لأسباب لا يمكننا فهمها".



وواصل: "يسير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الاتجاه المعاكس، لكن النموذج الجديد يهدف للفور بالمزيد من المشجعين".



وأكمل: "الاتحاد الأوروبي يزيد المباريات بين الفرق غير المهمة، وهذا سيؤدي إلى تسريع تراجع الكرة الأوروبية. ووفقا لمجلة فوربس، فإن ريال مدريد النادي الثالث عشر بين الأكثر قيمة في العالم، وكنا سابقا في المركز الخامس".



واختتم: "هناك ثلاثة أندية كرة قدم فقط في هذا الترتيب. إن اتجاه اليويفا غير قابل للنقاش. لا بد أنهم يقومون بعمل جيد للغاية في الولايات المتحدة، وسيئ للغاية في أوروبا القديمة".

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