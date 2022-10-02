رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو يوافق على استقالته

وافق رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، بول هنري دامبيا، اليوم الأحد، على الاستقالة من منصبه.

ويُشار إلى أنه جاء ذلك بعد يوم من إعلان فريق من العسكريين بقيادة الضابط إبراهيم تراوري، الإطاحة بدامبيا، في ثاني انقلاب تشهده البلاد في غضون 8 أشهر.

وكان قد أعلن مسؤولون محليون في بوركينا فاسو، خبر موافقة رئيس المجلس العسكري المطاح به، على الاستقالة من منصبه.

وقال المسؤولون في بيان:" إن وساطة قاموا بها بين رئيس المجلس العسكري المطاح به، وفريق العسكريين الذي نفذ الانقلاب الجديد، أدت إلى اقتراح دابيا بنفسه تقديم استقالته لتجنيب البلاد تداعيات مادية وإنسانية خطيرة".