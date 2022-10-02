رئيس مجلس مستوطنات الضفة يطالب بعملية "سور واقي2" بالضفة الغربية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:25 م
02 أكتوبر 2022
عملية اطلاق نار.
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ذكرت القناة 12 العبرية مساء اليوم الأحد بأن رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان الذي كان في موقع إطلاق النار "طالب بشن عملية سور واقي 2 في الضفة".

و أعلنت مصادر عبرية إصابة جندي من جيش الاحتلال جراء اطلاق النار نحو قوة عسكرية قرب مستوطنة "ايتمار" في نابلس.

و أفادت الإنقاذ بلا حدود، بإصابة جندي في ساقه، بعد اطلاق النار نحوه، حيث نقل إلى مستشفى "بلينسون" لتلقي العلاج.

و أفادت وسائل الاعلام العبرية أن 3 مناطق قرب نابلس تعرضت لإطلاق نار في الدقائق الأخيرة، حيث أصيب جندي اثر إطلاق نار استهدف مركبة رئيس مجلس مستوطنات "السامرة" يوسي دغان.

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