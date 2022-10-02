رئيس مجلس مستوطنات الضفة يطالب بعملية "سور واقي2" بالضفة الغربية

ذكرت القناة 12 العبرية مساء اليوم الأحد بأن رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان الذي كان في موقع إطلاق النار "طالب بشن عملية سور واقي 2 في الضفة".

و أعلنت مصادر عبرية إصابة جندي من جيش الاحتلال جراء اطلاق النار نحو قوة عسكرية قرب مستوطنة "ايتمار" في نابلس.

و أفادت الإنقاذ بلا حدود، بإصابة جندي في ساقه، بعد اطلاق النار نحوه، حيث نقل إلى مستشفى "بلينسون" لتلقي العلاج.

و أفادت وسائل الاعلام العبرية أن 3 مناطق قرب نابلس تعرضت لإطلاق نار في الدقائق الأخيرة، حيث أصيب جندي اثر إطلاق نار استهدف مركبة رئيس مجلس مستوطنات "السامرة" يوسي دغان.

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