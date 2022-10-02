رسائل وعبارات التهنئة بالمولد النبوي الشريف 2022.. رسائل متنوعة، ونقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال العديد من رسائل التهئة بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، خاصة مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف الذي يصادف يوم 12 ربيع الأول، ويبحث ملايين من المتابعين عن رسائل وعبارات التهنئة بالمولد النبوي الشريف على محركات البحث في هذه الأوقات، ويتبادل المتابعين هذه الرسائل بينهم بهذه المناسبة العطرة وهي مولد نبي الأمة محمد صلى الله عليه، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع من قبل المتابعين عبر محرك البحث الشهير جوجل وبعد أن أصبح الموضوع ترينداً شهيراً، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقال بعنوان: رسائل وعبارات التهنئة بالمولد النبوي الشريف 2022 .. رسائل متنوعة، ولقراءة هذه الرسائل نرجو متابعة المقال للنهاية..

رسائل وعبارات التهنئة بالمولد النبوي 2022

وهناك الكثير من رسائل التهنئة بمناسبة مولد النبوي الشريف يمكنكم ارسالها لأحبائكم لتهنئتهم بعيد مولد النبي الكريم، ونقدم إليكم عبارات المولد النبوي الشريف 2022، ومن أهم العبارات والرسائل بمناسبة مولد النبوي الشريف ما يلي:





أولاً: : عبارات تهنئة بمناسبة المولد النبوي 2022

يا طيور الفرح غرّدي بهجة بمولد الهادي الأمين، ويا عيون القلب تهيأ للسرور، فها هو مولد الهادي جاء لينثر العطر والسرور في القلوب والأرواح والبلاد.

- كل عيد مولد نبوي وراية الإسلام خفاقة عالية والمسلمون في أفضل حالٍ بإذن الله، عيد مولد نبوي مبارك محملًا بالخير والبركة والسرور الذي لا ينضب أبدًا.

- كما في كل عيد مولد يمر، لا يمكن أن تمضي هذه المناسبة الجميلة العظيمة دون طقوسٍ لها قدسيتها ومهابتها، لأنه عيد مولد سيد الكونين، كل عام وأنتم بألف خير

- في مولد الهادي محمد "عليه السلام" يُصبح للأشياء بهجة كبيرة، فهو النبي والشفيع والهادي الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور وهدانا بهديه إلى الإسلام العظيم.

- في عيد مولد سيد الأنبياء والمرسلين تلهج القلوب بالرجاء والصلاة عليه، فالصلاة على النبي الحبيب تشفع يوم القيامة لكل مسلم وتعلو بها الرتب والدرجات.

- أتى عيد المولد النبوي، فيا أرض احتفلي وتزيني بهذا اليوم، ويا حدائق أزهري بالورد والياسمين والريحان، ويا سماء تزيني بالنجوم والأقمار، فهذا مولد الهادي.

- كل عام وأنتم بخير وعافية، كل عام وأنتم تستظلّون بظلال الإسلام والقرآن وسيرة النبي العربي الأمي الذي اختاره الله ليحمل رسالة الإسلام الخالدة للعالم أجمع.





ثناياً: رسائل تهنئة مميزة بالمولد النبوي 2022

- هذا ربيعك يا محمد غردا، فترى الوجود مغردا مرددا، ما أن أطل على الوجود ضياؤه، حتى أنار العالمين إلى الهدى.

- أراد ربك أن يجلي رحمة، في الكون فأختار النبي محمدًا، قد زينته شمائل محمودة، فغدًا على كل العوالم سيدًا.

- ملأت الكون يا طه سرورًا، وفاحت ذاتك المثلى حبورًا، لقد زينت الدنيا عطرًا ونورًا، وقد أسقيتها ماء طهورًا.

- زهور لأحلى طلّة وبخور تدور بقدوم مولد الرسول المؤيَّد المنصور محمد.

- البشر والشمس والقمر يزفون التهاني للقائم المنتظر بمولد سيد الرسل.

ثالثاً: رسائل في مدح النبي محمد

- يا مولدًا قد حوى عزًّا وإقبالًا، بطلعته يبلغ المشتاق آمالًا، نهنئكم بالذكرى العطرة لمولد النبي المُجتَبَى، والحبيب المصطفى، سيد الأولين والآخرين.

- وُلِد نور الإسلام، وُلِد خير الناس، وُلِد خاتم الأنبياء والرسل، مبارك عليكم المولد. كل عام وأنتم بألف خير.

- أرسل لك وردة جوريّة بماء الورد مرويّة مكتوب عليها تهنئة بمولد سيد البشريّة.



