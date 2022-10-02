محدث بالفيديو والصور مصادر عبرية: إصابة جندي بجروح جراء إطلاق نار قرب مستوطنة "إيتمار" بنابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:48 م
02 أكتوبر 2022
عملية اطلاق نار
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أعلنت مصادر عبرية مساء اليوم الأحد إصابة جندي من جيش الاحتلال جراء اطلاق النار نحو قوة عسكرية قرب مستوطنة "ايتمار" في نابلس.

و أفادت الإنقاذ بلا حدود، بإصابة جندي في ساقه، بعد اطلاق النار نحوه، حيث نقل إلى مستشفى "بلينسون" لتلقي العلاج.

و أفادت وسائل الاعلام العبرية أن 3 مناطق قرب نابلس تعرضت لإطلاق نار في الدقائق الأخيرة، حيث أصيب جندي اثر إطلاق نار استهدف مركبة رئيس مجلس مستوطنات "السامرة" يوسي دغان.

ويُشار إلى أنه يقوم مقاومون من كتيبتي "نابلس" و"جنين" في سرايا القدس بعمليات إطلاق نار شبه يومية تجاه جنود الاحتلال المنتشرين على الحواجز شمال الضفة المحتلة ويوقعون فيهم الإصابات والقتلى.

عملية اطلاق نار.jfif
 

 

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