تحديث تردد قناة ماجد الجديد Majid tv 2023 مباشر hd على نايل سات وعرب سات

وضع لكم فريق فلسطين اليوم الإخباري تردد قناة ماجد الجديد Majid tv 2023 على نايل سات وعرب سات في هذه المقالة التي جاءت بناء على عمليات البحث التي لاحظناها في الآونة الأخيرة على محرك جوجل الشهير ومواقع التواصل الاجتماعي حول تردد قناة ماجد Majid tv الجديد ومن خلال هذه المقالة يمكن لكم وبكل سهولة تامة التعرف على الإشارة مع خطوات ضبط ترددها على شاشة التلفاز في الاستمتاع بأجمل وأرقى المحتويات التي تعرضها القناة على مدار الساعة 24 وتبث أروع القصص السردية الآمنة التي تناسب عقول الأطفال وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

تردد قناة ماجد الجديد Majid tv 2023

ولقد وضعنا لكم الخطوات التي تتحدث بها عن تردد قناة ماجد وهو التالي: القمر الصناعي نايل سات، التردد11411، ومعدل الترميز27500، والاستقطاب أفقي أو H، ومعدل التصحيح 3/4، الجودة HD

ونشير لكم إلى تردد قناة ماجد الجديد Majid tv 2023 وعلى القمر الصناعي عربسات، وعلى التردد 11804، معدل الترميز 27500، والاستقطاب أفقي أو H، ومعدل التصحيح 3/4، الجودة HD .

تردد قناة ماجد الجديد على نايل سات hd

أولا: غنية أرض المسرات.

ثانيا: أغنية دانة الإمارات.

ثالثا: أغنية ألوان العلم.

رابعا: يدوتي حصة.

خامسا: أغنية مريم.

سادسا: برنامج ريشة.

سابعا: برنامج أبطال الغد.

ثامنا: برنامج أرقام وألوان البستان.

تاسعا: ألوان المرح.

عاشرا: مزرعة المرح.

الحادية عشرة: فرح.

الثانية عشرة: بوبا.

تردد قناة ماجد الجديد Majid tv 2023

الثالثة عشرة: يويو. خمن الحل. القطة مشمشة. كسلان. كرتون كرملة. الدنيا روزي. كرتون ماجد. كرتون منصور. أمونة المزيونة. النقيب خلفان. مدرسة البنات. كرتون بن وعصام. تشارلي يذهب إلى المدرسة. زكية الذكية. سردين في الفضاء. دكتور جاك. عُمر وهنا. قرية المُخترعين. زاك جينكس. فيرى الصغير.

ونشير في نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تردد قناة ماجد الجديد Majid tv 2023 على نايل سات وعرب سات إلى أن قناة ماجد مختصة في بث الرسوم المتحركة التي تساهم في تنمية إدراك الطفل وتحفيزه على الابتكار والإبداع، وتسرد من خلالها العديد من القصص والروايات التي تساعدهم في تشكيل ثقافتهم.