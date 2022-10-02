أقوى تردد قناة ام بي سي MBC في العراق 2023 الجديد على نايل وعرب سات

تردد قناة ام بي سي MBC في العراق 2023 الجديد على نايل سات وعرب سات ، ويسجل محرك جوجل الشهير عمليات بحث واسعة جدًا قد رصدها فريق فلسطين اليوم الاخباري وهو ما يدفع الفريق إلى كتابة هذه المقالة التي نحدثكم فيها عن تردد قناة mbc في العراق حيث تصدرت القناة في مرتبة الصدارة الأولى بسبب المشاهد التي تعرضها على مدار الساعة 24 وكل ما عليكم الان هو المتابعة الكاملة ، وفي مقالات أخرى يضع الفريق ترددات القنوات الأخرى الرائدة في البلدان العربية والتي يبحث عنها الجمهور العربي يوميا وتسجل مشاهدات بالملايين ، وبالعودة إلى موضع تردد ام بي سي فإن تفاصيلها في السطور التالية .

تردد قناة ام بي سي MBC العراق 2023

القمر نايل سات E7WA عربسات بدر 6

التردد 11315 MHz 11862 MHz

الدرجة 7.3 غرب 26 شرق

القطبية عمودي عمودي

معدل الترميز 27500 27500

معامل تصحيح الخطأ Auto 4/3

التعديل QPSK/DVB-S DVB-S QPSK

تردد قناة ام بي سي MBC العراق الجديد على نايل سات

ولقد وضعنا لكم معلومات عامة MBC العراق حيث تعد الفضائية التي تعد في المرتبة الأولى لدى المشاهدين في العراق ،أنها قناة فضائية تقدم للعائلة العراقية باقة غنية ومتنوعة من البرامج والأعمال الترفيهية والكوميدية والفنية المحلية.





وبحسب ما تم تداوله عبر مواقع الإخبارية، فإن قناة ام بي سي العراق تبدأ في بثها الفعلي وعرض محتوياتها المتنوعة يوم 17 من شهر فبراير الحالي.

قناة MBC العراق 2023

اسم المسلسل موعد العرض الإعادة الأولى الإعادة الثانية حلقات مجمعة ( 5 حلقات متتالية )

مجهول ( مصري ) 5 مساءاً 2 صباحاً 9 صباحاً الأحد بدءاً من 3 صباحاً

رضا ( تركي ) 6 مساءاً 3.30 صباحاً 11 صباحاً

السفير ( تركي ) 7 مساءاً 8 صباحاً 12 ظهراً السبت بدءاً من 9 صباحاً

ام بديلة ( عراقي ) 9 مساءاً 5.15 صباحاً 4 مساءاً

وفي نهاية المقالة التي تحدثنها بها حول تردد قناة ام بي سي MBC العراق 2023 الجديد على نايل سات وعرب سات HD ، نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ، ونشير إلى أننا نقوم يوما في نشر تردادت القنوات المحلية والعربية والقنوات التي يبحث عنها الجمهور العربية .