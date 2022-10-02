الاحتلال يخطر بهدم 8 منازل جنوب الخليل

سلمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022، اخطارات لهدم ثمانية منازل في قريتي الديرات وارفاعية بمسافر يطا، جنوب الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور: إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الديرات واخطرت بهدم أربعة منازل، ثلاثة منها مأهولة تعود لكل من: فايز محمد جبرين العدرة، وبشير سامي العدرة، وسامي رسمي العدرة، ورابع قيد الانشاء يعود للمواطن حمزة محمد جبرين العدرة.

وأضاف العمور، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية ارفاعية وسلمت اخطارات بهدم اربعة منازل مأهولة وقامت بتصوريها.

وتابع: "إن هناك استهدافاً واضحاً ومتواصلاً لكافة التجمعات والقرى في مسافر يطا، وذلك للسيطرة على المزيد من الأراضي لصالح الاستيطان".