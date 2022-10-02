غزة.. الإعلان عن كشف المسافرين للسفر عبر معبر رفح البري غدًا الاثنين

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الاحد، عن كشف جديد من أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين الموافق 3 أكتوبر 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر ليوم غد هو للحافلتين التاسعة والعاشرة من الكشف رقم (2022/33)هنــــــا ، وللحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/38) هنـــــــا.

وأكدت الوزارة، على المسافرين بضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والالتزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت المسافرين إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.