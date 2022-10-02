الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون 2022.. موعد صرف شيكات الشؤون غزة والضفة 2022، بعد أن دخلنا في شهر أكتوبر الموعد الذي حددته وزارة التنمية الاجتماعية سابقا لصرف دفعة من مستحقات الشؤون الاجتماعية، زاد البحث عبر محركات البحث عن آخر تطورات صرف شيكات الشؤون للأسر المتعففة في قطاع غزة، حيث بات الآلاف من المستفيدين من الدفعات النقدية في البحث عن موعد صرف أموال الشؤون التي وعد بها الوزير أحمد مجدلاني في تصريحات عدة، لاسيما بعد الإنفراجة المالية باستئناف الدعم المالي الأوروبي لخزينة السلطة الذي كان متوقفا منذ عام 2020.

متى صرف شيكات الشؤون في غزة 2022

ويبحث أكثر من 80 ألف أسرة مستفيدة من شيكات الشؤون عن، الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون 2022.. موعد صرف شيكات الشؤون غزة والضفة 2022، حيث إن هؤلاء الأسر تعيش أوضاعا غاية في الصعوبة، لذلك تجدهم لا يتوقفون في البحث عن، متى صرف شيكات الشؤون في غزة 2022، وهو ما دفع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نشر آخر التفاصيل فيما يتعلق بملف الشؤون الاجتماعية، والدفعات النقدية التي ستصرفها الوزارة لهم في الفترات المقبلة.





موعد صرف شيكات الشؤون 2022 وزارة التنمية

وبعد اعلان مسؤول كبير في وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله اليوم عن تحديد موعد صرف شيكات الشؤون، بات هناك عشرات الآلاف ممن يبحثون عن هذا الموعد، إذ يبحثون عن، موعد صرف شيكات الشؤون 2022 وزارة التنمية، وقال حيث قال مفوض وزارة التنمية في المحافظات الجنوبية لؤي المدهون، إنه سيتم صرف الدفعة الأولى من الشيكات بداية شهر أكتوبر الجاري، خاصة في الفترة الواقعة ما بين 1 إلى 10 من الشهر الجاري.











ما موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022 غزة والضفة

ويبحث أكثر من 116 ألف أسرة من غزة، والضفة عن، ما موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022 غزة والضفة، ومن المقرر أن تصرف الوزارة هذا الشهر دفعة كاملة لنحو 116 ألف مستفيد من الشؤون الاجتماعية، منهم 81 ألفًا في غزة و35 ألفًا في الضفة، بواقع 137 مليون شيكل، ولم تتلق العائلات التي تستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية أي دفعة كاملة منذ مطلع عام 2020، وصُرف لها دفعة بمبلغ 400 شيكل في شهر يوليو/ تموز المنصرم، وسبقها دفعة بقيمة 700 شيكل منتصف عام 2021، ويفترض صرف الأموال لمستحقي الشؤون بمبالغ مختلفة، وفق محددات معروفة، مرة كل 3 أشهر، وبهذا نكون قدر نشرنا لكم، الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون 2022.. موعد صرف شيكات الشؤون غزة والضفة 2022.