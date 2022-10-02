قرار سعودي للمطلقات بشأن النفقة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:48 م
02 أكتوبر 2022
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أصدرت وزارة العدل السعودية توضيحا يخص الخطوات التي يتوجب اتباعها من أجل التقدم بدعوى زيادة أو إنقاص أو إلغاء النفقة.

وحسب جريدة عكاظ السعودية فإن التقدم بدعوى زيادة النفقة أو إنقاصها أو إلغائها، لابد له من إجراء إلكتروني، "ولا يستلزم الحضور إلى المحكمة".

وعن خطوات التقدم أوضحت وزارة العدل السعودية أنها تبدأ بالدخول من خلال "بوابة "ناجز" عن طريق رابط هو http://najiz.sa ، وبعدها يتم التقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة".

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخطوة يقوم المستخدم بعدها بـ "اختيار التصنيف الرئيسي: أحوال شخصية، واختيار التصنيف الفرعي: دعاوى الحضانة والزيارة والنفقة، ونوع الدعوى: دعوى زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها".

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