رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2022- موعد المولد النبوي الشريف.. مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف 2022، حيث يستقبل المسلمون في كافة أنحاء العالم ذكرى المولد النبوي الشريف في شهر ربيع الأول، وهو اليوم الذي يُعتبر مناسبة دينية مميزة وعظيمة ينتظرها المسلمون للاحتفال بها وتبادل التهنئة والرسائل وإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي بمناسبة المولد النبوي الشريف، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2022- موعد المولد النبوي الشريف.

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2022

يا حبيبي يا محمد يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين، أنت نور أطل على الحياة وملؤها بالدفء، تعتبر هذه الرسالة أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2022.

من أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2022 أيضاً، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله مبارك عليكم المولد النبوي الشريف.

النور في الكون انتشر، وابتهل بميلاد سيد البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شفاعته، هذه أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2022.

ما بال مكة شعشعة حتى توارى الفرقد الله أكبر إنما ولد الحبيب محمد.

بوركت كل البرايا وبالفرح صارت تنادي بمولد الهادي محمد حبه نور الفؤادي .

من رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2022، يا عالي المقام نهنيك قبل الزحام بمولد خير الأنام ودمت بصحة في كل عام .

بأنوار النبي أمسيك وبمولده أهنيك وادعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

معايدة المولد النبوي الشريف عسى درب الهنا دربك وبهاليوم يمتحى ذنبك وأبعث تهنئة بهالمولد من قلبي إلى قلبك.

من رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2022 أيضاً، إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها.

ماذا أقول في النبي الرسول؟ هل أقول للبدر حييت يا قمر؟ أم أقول للشمس أهلًا يا كاشفة الظلماء؟ أم أقول للسحاب سلمت يا حامل الماء؟

في ليلة فاح فيها العود وغنى القمر وانتشى الكون فرحًا وهلل معه البشر وخبت نيران الشياطين وانكفى الشرر وشق ظلام الليل ونور خير البشر لفوه في الحرير عجبًا كيف يلف القمر أم كيف تحويه الأيدي وهو كنوز الزهر.

هالمرسل يا لتنشد عنه ما بالعالم أثمن منه بسمه العالم ظل يتغنى وبميلاده الكون اتغنى.

تهاني المولد النبوي الشريف للغالين أغلى هدية معطرة بالزهور الندية بقرب مولد النبي أهديكم أجمل تحية.

كل القلوب إلى الحبيب تميلُ ومعي بهذا شاهد ودليلُ، أما الدليل إذا ذكرت محمداً صارت دموع العارفين تسيلُ، هذا رسول الله نبراس الهدى هذا لكل العالمين نبيًا.

بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله متباركين بمولد خير البرايا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

بالعود والبخور برشات العطور نهنئكم ميلاد الرسول.

برقيات ورسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2022

بعشق محمدي وضياء علوي ونور فاطمي، نبارك لكم هذه الليلة ونسألكم الدعاء.

زهور وبخور لأحلى الناس تدور، بمقدم مولد الرسول المؤيد المنصور، نهنئكم بأجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2022.

ذكر الرحمن عطر للحياة وفتح الأرزاق، أسعد الله صباحك وبارك لك يومك.

أجمل الزهور وأحلى البخور بمناسبة مولد النور سيدنا محمد وآله البدور.

بالمسك والعود نمسي وبالمولد نهني ونقول لك يا أغلى الناس عش متهني.

ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء، متباركين .

تهنئة تفوح بعطر الرسالة المحمدية وشذى الولاية العلوية، كل عام وأنتم بخير.

سلاماً حكى في الحسن درا وجواهرا تفوح به الأكوان مسكا وعنبرًا … نهنئكم بالمولد النبوي الشريف.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022 في المملكة الأردنية الهاشمية، يصادف يوم السبت 8 من شهر أكتوبر تشرين الأول 2022 ميلادي.

كلمات تهنئة المولد النبوي الشريف 2022

النبي هو المثل الأعلى لكل من أراد أن يكون إنسانًا.

من أجمل كلمات تهنئة المولد النبوي الشريف 2022، بالعود والبخور ورشات العطور نهنئكم يا غالى الناس بميلاد الرسول.

من أجمل كلمات تهنئة المولد النبوي الشريف 2022 أيضاً نصبح ونمسي على أحبابنا بأنوار النبي الغالي.

اللهم صل صلاةً كاملةً تامّةً على نبي الرحمة الذي أرسله ربه رحمةً للعالمين، ونورًا مُبينًا لمن أراد أن يهتدي.

كل عام وأحبابي بخير بمناسبة قدوم المولد النبوي.

أدعية المولد النبوي الشريف

اللّهُـمَّ عالِـمَ الغَـيْبِ وَالشّـهادَةِ فاطِـرَ السّماواتِ وَالأرْضِ رَبَّ كـلِّ شيء وَمَليـكَه، أَشْهَـدُ أَنْ لا إِلـهَ إِلاّ أَنْت، أَعـوذُ بِكَ مِن شَـرِّ نَفْسـى وَمِن شَـرِّ الشَّيْـطانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَـرِفَ عَلـى نَفْسـى سوءاً أَوْ أَجُـرَّهُ إِلـى مُسْـلِم.

اللهم إنا نسألك باستغاثة المستغيثين، والتجاء الملتجئين، تسبيح المسبحين، وحمد الحامدين، ألا تتخلى عنا، ومنا من يفعل ما نستحق أن تتخلى عنا، يا رب العالمين، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله يا كريم

اللهم أرحم آبائنا وأمهاتنا واغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما وأدخلهم فسيح جناتك.

يا رب أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.

اللهم إنا نسألك بجاه المصطفى وآله أهل الصدق والوفا وبأصحابه الأبرار أن تكن لنا عوناً ومعيناً وأن تبني لنا في الجنة قصوراً