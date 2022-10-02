موعد صرف رواتب السلطة شهر 9 وزارة المالية.. نسبة صرف رواتب السلطة شهر سبتمبر، في هذه الآونة، يبدأ الموظفون العموميون في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة المحتلة في البحث عن موعد ونسبر صرف رواتبهم لهذا الشهر، لاسيما وأن الموعد والنسبة يتغيران كل شهر وفق بيانات وزارة المالية، والأزمات والموازنة، حيث إن عدم استقرار موازنة السلطة المالية، يؤدي إلى عدم الاستقرار في تثبيت موعد ونسبة رواتب موظفي السلطة عن كل شهر، لهذا تجد أنها تتغير من شهر إلى آخر.

ما نسبة صرف رواتب الموظفين لهذا الشهر

وهناك آلاف الموظفين يبحثون عن، موعد صرف رواتب السلطة شهر 9 وزارة المالية.. نسبة صرف رواتب السلطة شهر سبتمبر، خاصة أنّ نسبة صرف رواتب الموظفين تعد من أهم ما يبحث عنه الموظف لاسيما في قطاع غزة، فهو منذ عام 2017 لم يتقاضوا راتباً كاملاً، حيث إنه في أفضل الأحوال يتقاضون راتباً بنسبة 80%، وأحياناً 50% في ظل الغلاء المعيشي الذي يحل على البلاد، وهو ما يثير استيائهم وغضبهم، وهذا التفاوت وعدم الاستقرار يدفع الآلاف من الموظفين للبحث عن، ما نسبة صرف رواتب الموظفين لهذا الشهر، ونحاول جاهدين "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ارفاق لكم آخر المستجدات فيما يتعلق بموعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة.





كم نسبة صرف رواتب موظفي السلطة شهر 9 2022

كم نسبة صرف رواتب موظفي السلطة شهر 9 2022، ومن المتوقع أن تحدد وزارة المالية في رام الله، كم نسبة صرف رواتب موظفي السلطة شهر 9 2022، خلال اليوم أو غداً، حيث من المتوقع وفق مراقبون ومختصون، ومن لديهم علاقات مع وزارة المالية، بأن تبدأ الوزارة صرف الرواتب بعد الخامس مش شهر أكتوبر 2022، على أن تكون نسبة الرواتب 80%، ومن 10-12% من المتأخرات، لكن كل هذا يكون وفق التوقعات فقط، إلى أن يصدر تصريحاً رسميا من الوزارة.









متى صرف رواتب الموظفين في غزة والضفة لشهر 9

وبعد أن دخل يومان في الشهر الجديد، يبدأ الموظفون في البحث عن، متى صرف رواتب الموظفين في غزة والضفة لشهر 9، وسنرفق لكم التفاصيل بشكل رسمي ذلك فور أن تعلن وزارة المالية برام الله أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين، لكن في الشهر الماضي أعلنت الوزارة أن نسبة الصرف ستكون 80% من راتب شهر تموز لجميع الموظفين وبحد أدناه 2000 شيكل، ومن المتوقع أن تكون النسبة هذا الشهر، مشابهة للنسبة للشهر الماضي، لكن يبقى الإعلان الرسمي من الوزارة هو سيد الموقف، وما يكتب عبر المنصات المختلفة يبقى مجرد توقعات فقط، وبذلك نكون قد نشرنا لكم، موعد صرف رواتب السلطة شهر 9 وزارة المالية.. نسبة صرف رواتب السلطة شهر سبتمبر.