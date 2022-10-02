سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022

جاء سعر الذهب في الأسواق الفلسطينية، اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022، بالشيكل الإسرائيلي، والدولار الأمريكي على النحو التالي: -

جرام الذهب عيار 24 سعر 190.18 شيكلا، 53.44 دولار امريكي

جرام الذهب عيار 22 سعر 174.33 شيكلا، 48.99 دولار امريكي

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 166.41 شيكلا ،46.76 دولار امريكي

سعر جرام الذهب عيار 18 سعر142.64 شيكلا، 40.08 دولار امريكي

سعر جرام الذهب عيار 14 سعر 110.94 شيكلا، 31.18 دولار امريكي

سعر أوقية الذهب 5.915 شيكلا، 1.662 دولار امريكي

سعر جنيه الذهب 1.331 شيكلا، 374.12 دولار امريكي