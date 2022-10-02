من أعلى برج.. عاطلون عن العمل بالأردن يهددون بالانتحار الجماعي

هدد 5 أشخاص عاطلين عن العمل بالانتحار بالقفز من أعلى برج للاتصالات بوسط محافظة معان، جنوبي الأردن، للمطالبة بتوظيفهم.

وصعد العاطلون عن العمل فوق برج للاتصال احتجاجا على عدم حصولهم على فرص وظيفية في ظل أوضاعهم المعيشية الصعبة.

ولاحقا، تدخلت الأجهزة الأمنية والدفاع المدني من أجل ثنيهم عن الانتحار.

ونهاية شهر أب/ أغسطس الماضي، قالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية إن معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي، تراجع إلى 22.6 بالمئة مقارنة بـ 22.8 بالمئة خلال الربع الذي سبقه.

وكان معدل البطالة سجل 24.8 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الماضي، فيما كان معدله 23.3 بالمئة بنهاية 2021.

وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الصادرة، الأربعاء، بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الثاني 20.7 بالمئة، مقابل 20.5 بالمئة خلال الربع الأول.

وانخفض معدل البطالة بين الإناث خلال الربع الثاني إلى 29.4 بالمئة من 31.5 بالمئة خلال الربع الأول، و33.1 بالمئة خلال الربع الثاني 2021.

وأظهرت البيانات أن معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغ 26.2 بالمئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وتسعى الحكومة إلى الحد من تفاقم نسب البطالة في المملكة، والتي زادتها ظروف جائحة كورونا خلال عامي 2020 و2021، والتي ما تزال تؤثر بشكل كبير على شريحة واسعة من القطاعات.