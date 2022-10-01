طالع أسعار الذهب في السعودية بتعاملات اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022

أسعار الذهب في السعودية في تعاملات اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022، يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في أسواق السعودية اليوم، حيث يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب مقابل الريال السعودي في تعاملات صباح اليوم، و لذلك نرصد لكم في هذه المقالة أسعار الذهب في السعودية اليوم، حيث انخفضت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تداولات اليوم تزامنا مع هبوط المعدن الأصفر مقابل الدولار.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية خلال منتصف تداولات الأحد 2 أكتوبر/تشرين الأول نحو 200.78 ريال (53.44 دولار)، مقابل 201.86 ريال (53.70 دولار) أمس، بحسب منصة " gold-price-today" المختصة في رصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية نحو 175.68 ريال (46.76 دولار)، مقابل 176.63 ريال (46.99 دولار) في ختام تعاملات أمس.

وبلع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية خلال تداولات الأحد نحو 150.59 ريال (40.08 دولار)، مقابل 151.40 ريال (40.28 دولار) بنهاية تعاملات أمس.

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) بنحو 1405 ريالات (374.12 دولار).