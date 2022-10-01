كم سعر غرام الذهب عيار 21 و 24 في مصر النهاردة الأحد 2 أكتوبر 2022؟

كم سعر غرام الذهب في مصر خلال تداولات اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، و خصوصاً المستثمرين و الأشخاص المقبلين على الزواج رجال و نساء، لذلك يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في مصر، كما جاءت في التعاملات الصباحية اليوم.

أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ليلعب المعدن الأصفر دور "الملاذ الآمن" من نار التضخم المستعرة.

وزادت أسعار الذهب في مصر بنسبة 1.5% خلال شهر سبتمبر، في بلد بلغت نسبة التضخم الشهري فيه 0.9% في أغسطس الماضي.

سعر الذهب اليوم في مصر

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بقيمة 8 جنيهات ليهبط إلى مستوى 1275 جنيهًا للشراء، و1271 جنيهًا للبيع، بحسب منصة gold-price-today.com.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) بقيمة 9 جنيهات، ليسجل اليوم نحو 1116 جنيها للشراء، و1112 جنيهاً للبيع.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 فقد سجل عيار 14 نحو 744 جنيهًا للشراء، و741 جنيهًا للبيع، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 638 جنيهًا للشراء، و635 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر

هبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بقيمة 6.75 جنيه، لينزل إلى مستوى 957 جنيهًا للشراء، و953 جنيهًا للبيع.

سعر الأوقية اليوم في مصر

وسجلت الأوقية (الأونصة) خلال تعاملات الأحد في مصر، تراجعًا إلى نحو 39666 جنيهًا للشراء، و39524 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

هبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) لدى تجار الصاغة بنحو 72 جنيهًا لينزل إلى مستوى 8928 جنيهًا للشراء (السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة)، حيث تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيهاً.