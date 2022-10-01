أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 2 أكتوبر 2022

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الأحد 2 أكتوبر 2022 الصباحية، رغم انخفاض كبير في تعاملات الشراء بالأسواق.

وترتبط أسعار الذهب في مصر ببورصة المعادن العالمية، حيث بدأ سعر المعدن الأصفر في التراجع عالمياً، عقب إعلان الفيدرالي الأمريكي خلال سبتمبر/أيلول الماضي زيادة سعر الفائدة على الدولار للمرة الخامسة بواقع 75 نقطة أساس (0.75%).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) خلال تداولات خارج المقصورة اليوم في بورصة المعادن العالمية نحو 1672 دولاراً.

وأظهرت نشرة أسعار الذهب في مصر الصادرة عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة بالغرفة التجارية بالقاهرة، تراجعاً في أسعار الذهب عيار 24 بنحو 8 جنيهات، وانخفض سعر جرام 21 ليهبط بنحو 7 جنيهات، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بقيمة 5.5 جنيه، وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 56 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم في مصر

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بقيمة 8 جنيهات ليهبط إلى مستوى 1277.75 جنيه للشراء، و1272 جنيهاً للبيع، بحسب وسائل إعلام محلية.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) بقيمة 7 جنيهات، ليسجل اليوم نحو 1118 جنيها للشراء، و1113 جنيهاً للبيع.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر خلال تعاملات الأحد 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 نحو 609.11 جنيه (31.18 دولار) لعيار 14، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 522.09 جنيه (26.72 دولار)، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 391.57 جنيه (20.04 دولار).

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر

هبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بقيمة 5.5 جنيه، لينزل إلى مستوى 958.25 جنيه للشراء، و954 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

هبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) لدى تجار الصاغة بنحو 56 جنيهًا لينزل إلى مستوى 8944 جنيها (السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة)، حيث تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيهاً.