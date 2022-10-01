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إطلاق نار من مركبة مسرعة نحو مركبة عند مفترق "زيف" قرب الخليل
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:29 م
01 أكتوبر 2022
إطلاق نار من مركبة مسرعة نحو مركبة عند مفترق زيف قرب الخليل
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