إطلاق نار من مركبة مسرعة نحو مركبة عند مفترق "زيف" قرب الخليل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:29 م
01 أكتوبر 2022
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إطلاق نار من مركبة مسرعة نحو مركبة عند مفترق زيف قرب الخليل 

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