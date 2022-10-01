القيادي شهاب: الجهاد الاسلامي قدم شلالاً من التضحيات الجهادية على طريق التحرير

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:28 م
01 أكتوبر 2022
داود شهاب
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قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي دواد شهاب، إن حركة الجهاد انطلقت من باب المسؤولية الوطنية بضرورة إعلان الجهاد والمقاومة في فلسطين لتحريرها من دنس المحتل.

و أوضح شهاب في تصريح له مساء اليوم السبت أن الجهاد قدمت شلالاً من التضحيات الجهادية على طريق تحرير القدس وكل فلسطين.

و أكد أن يوم 6 تشرين يمثل منعطفاً مهماً في مسيرة الشعب الفلسطيني, وليس فقط في حركة الجهاد, فهو يوم يحيي به ذكرى شهداء عظام في تاريخ الفلسطينيين.

و لفت القيادي شهاب الى أن العدو الصهيوني يحاول فاشلا تمزيق وحدة الشعب الفلسطيني, وحركة الجهاد الإسلامي، ومعركة وحدة الساحات جاءت في سياق توحيد الساحات الفلسطينية.

و أشار شهاب الى أن مهرجان حركة الجهاد الإسلامي في أكثر من ساحة عربية وفلسطينية هو رسالة تريد من خلالها الحركة التذكير بحق العودة للشعب الفلسطيني.

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