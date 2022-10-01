أطعمة تحارب سرطان الثدي- أطعمة تقي من الإصابة بمرض سرطان الثدي- مع الدخول في شهر التوعية من سرطان الثدي، يبحث الكثير عن أطعمة تحارب سرطان الثدي- أطعمة تقي من الإصابة بمرض سرطان الثدي، حيث أن من الأطعمة التي تحارب سرطان الثدي التفاح لأنه يحتوي على البوليفينول وهو ذي خصائص مضادة للأورام خاصة سرطان الثدي وسرطان القولون.

ومن من الأطعمة التي تحارب سرطان الثدي فاكهمة الرمان وهي موسمها الآن في فصل الخريف لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة الفينولات والفلافونويد والأنثوسيانين، ويحمي الرمان الجسم من سرطان الثدي وسرطان الكبد وسرطان البروستاتا وسرطان القولون.

ومن من الأطعمة التي تحارب سرطان الثدي التوت، عصير البروكلي، عصير الطماطم، الثوم، الزنجبيل، السبانخ.

أطعمة تحارب سرطان الثدي

يمتلك العسل خصائص مضادة لتشكّل السرطان والأورام، حيث كشف باحثون في غرب أستراليا عن أن سم نحل العسل الأوروبي يمكن أن يكون "فعالاً بشكل ملحوظ" في قتل خلايا سرطان الثدي التي يصعب علاجها.

واُستخدمت الدراسة التي أجراها معهد هاري بيركينز للأبحاث الطبية، السم المأخوذ من 312نحلة منتجة للعسل ونحلة طنانة للتحقق من مدى خصائصها المضادة للسرطان.

بينما بذور الشيا تحتوي على مواد نباتية تسمى "ليغنانتس"، والتي تُصنَف كفيتوستروغنز، ويُعتقد أنها تساعد في التقليل من خطر الإصابة بأنواع السرطان المرتبط بالهرمونات.

تحتوي بذور الشيا على الأوميغا 3 والمواد المضادة للأكسدة التي تقلّل من خطر الإصابة بمرض سرطان الثدي. تعتبر غنية بحمض ألفا لينوليك، وهو نوع من أحماض الاوميغا 3 الدهنية الذي يساعد في الحد من سرطان الثدي وعنق الرحم ومكافحة الخلايا السرطانية من دون الإضرار بالخلايا السليمة.

أطعمة تحارب سرطان الثدي النعناع

يحتوي النعناع على العديد من الزيوت الطيَارة وغيرها من المواد التي تمتاز بغناها بمضادات الأكسدة القوية، ومضادات الإلتهاب والفيروسات والميكروبات والفطريات.

النعناع الصيني يقتلع السرطان من جذوره، حيث أعلن فريق من كبار الأطباء والأكاديميين والباحثين الصينيين المحليين والأجانب توصلهم الى انتاج مادة كيميائية ذات خواص معينة مستخلصة من أوراق نبات النعناع الصيني الشهير يمكنها تدمير الخلايا السرطانية بمختلف أنواعها وبفاعلية تتجاوز نسبتها الستين بالمئة.

أطعمة تحارب سرطان الثدي الحبق والجوز

من فوائد الحبق أن لها قدرته على محاربة مرض السرطان بسبب أنه يحتوي على مضادات الأكسدة ومواد أخرى هامة تساعد على منع سرطانات معينة بشكل خاص، مثل سرطان الرئة، وسرطان الفم، وسرطان الكبد، ويمتاز الحبق بخصائصه المضادة للجراثيم والفيروسات إلى جانب غناه بمضادات الأكسدة.

فيما يشتهر الجوز بغناه بأحماض أوميغا 3 ومضادات الأكسدة والإلتهاب، والعلاقة بين التغذية الغنية بالفول السوداني أو الجوز أو اللوز وخطر الإصابة بسرطان الثدي وجد التحليل أن تناول كميات كبيرة من المكسرات بما في ذلك الفول السوداني أو الجوز أو اللوز كجزء من التغذية / النظام الغذائي يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الثدي بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات.

أطعمة تحارب سرطان الثدي الشمندر

يعتبر عصير الشمندر يقوي الجهاز المناعي للجسم وبالتالي يبعد عنك مرض السرطان، وتُعتبر بيتاسيانين، وهي المادة التي تعطي للشمندر لونه الأرجواني الغني، إحدى مضادات الأكسدة القوية وتمتلك بعض الخصائص المضادة للإصابة بالسرطان.

أطعمة تحارب سرطان الثدي سمك السلمون

قال باحثون صينيون إن تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون أو السردين بشكل مستمر يمكن أن يساعد في تخفيض خطر الإصابة بسرطان الثدي، وأوصوا بتناولها مرة أو مرتين أسبوعياً.

يُعتبر سمك السلمون مصدراً ممتازاً للأحماض الدهنية أوميغا 3، والتي توجد في زيت السمك. كما يُعتقد أن أوميغا 3 تساعد على تخفيف الحالات الإلتهابية وهي عنصرٌ أساسي في أي نظام غذائي.

أطعمة تحارب سرطان الثدي الفراولة

فاكهة الفراولة تحتوي على فيتامين سي وحمض الفوليك والعديد من مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية للوقاية من السرطان، ومن خلال الأبحاث التي أجريت عن الفراولة، وجد الباحثون أن المواد المستخرجة من صنف معين من الفراولة والتي تسمى "ألبا"، تمنع بقاء الخلايا المختلفة.

تشتهر الفراولة بغناها بالفيتامينات، والمعادن ومضادات الأكسدة. كما تتمتع الخضروات والفواكه حمراء أو برتقالية اللون بكميات وافرة من فيتامين "ألف" (وتُعرف بإسم الكاروتينات).

أطعمة تحارب سرطان الثدي الكرفس

يحتوي الكرفس على خصائص مضادة للسرطان، وبالتالي فهو يقي من الإصابة بسرطان الثدي. وجدت دراسات من جامعة إلينوي أن الكرفس كونها غني بمركب "الوتيولين" وهو يساعد على خفض نمو الخلايا السرطانية في سرطان الثدي. أظهرت دراسة أمريكية جديدة في جامعة ميسزوري أن الكرفس قد يوقف نمو خلايا سرطان الثدي.

يساعد الكرفس على الوقاية من السرطان عن طريق منع نمو الخلايا السرطانية والعمل على تعزيز نشاط خلايا الدم البيضاء.

أطعمة تحارب سرطان الثدي الزنجبيل

للزنجبيل دور إيجابي في علاج سرطان الثدي بالتحديد، وأن بإمكانه تدمير الخلايا السرطانية دون المساس بالخلايا السليمة.

الزنجبيل غني بمضادات الأكسدة التي تمنع نمو وتطور الخلايا السرطانية، ويقي الزنجبيل من أورام الثدي والبروستاتا والمبيض القولون والمستقيم والرئة والبشرة والبنكرياس.