القيادي عدنان: "الجهاد" تقود المقاومة بالضفة وتتصدر العمليات في جنين ونابلس

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي المحرر خضر عدنان، أن دماء الشهيد "خالد دمدوم" على بوابات القدس تجمعنا على مقاومة الاحتلال الذي يسعى فاشلا لإنهاء مقاومة شعبنا.

وقال القيادي عدنان، في تصريح لإذاعة القدس، إن حركة الجهاد الإسلامي تقود اليوم المقاومة في الضفة المحتلة، وتتصدر العمليات في جنين ونابلس وباقي المدن الفلسطينية.

وأشار إلى أن دماء العموري والسعدي والحصري وكل الشهداء استنهضت طاقات الشعب الفلسطيني وستفضي إلى النصر الموعود.

وحول شعار الانطلاقة لحركة الجهاد الإسلامي "قتالنا ماضٍ حتى القدس"، أكد القيادي عدنان، أنه يمثل وحدة للساحات الفلسطينية في وجه الاحتلال، داعيًا إلى دعم قضية الشعب الفلسطيني وتزويد مقاومته في الضفة بالإمكانيات لردع المحتل ووقف جرائمه.