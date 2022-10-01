القيادي مشتهى: انفجار الأقصى القادم سيُغير شكل المنطقة وقد أعذر من أنذر

قال عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة روحي مشتهى اليوم السبت 1/10/2022، أن انفجار الأقصى القادم سيُغير شكل المنطقة، وقد أعذر من أعذر، لافتاً أن ممارسات الاحتلال في الأقصى خاصة وفي القدس وفلسطين عامة تنذر بانفجار الأقصى الكبير.

وأوضح، مشتهى خلال الكلمة المركزية للحركة في مهرجان الأقصى في خطر، أن الخطر بات أكثر وضوحا على الأقصى والمقدسات، حيث فرض الاحتلال التقسيم الزماني على المسجد الأقصى، فيما يعمل الاحتلال على التثبيت المكاني أيضا.

وأبرق بالتحية للمرابطين في القدس والزاحفين للرباط في المسجد الأقصى من القدس والضفة وأراضي الـ48، كما وجه التحية لجنين القسام ونابلس النار، وتحية لشهدائهم وجرحاهم وكل الثوار.

ووصف مشتهى والد الشهداء أبو رعد خازم بأنه نجم من نجوم الوطن، وكل الشهداء والجرحى والمقاومين القابضين على جمر النار.

وقال مشتهى: لولا فضل الله والمرابطين والمرابطات لحقق الاحتلال أطماعه في ممارسة الطقوس التلمودية في الباحات والعتبات.

واعتبر مشتهى أن منع المسلمين من الوصول إلى الأقصى وقمعهم وضرب النساء والشيوخ واعتقال الشباب واستمرار الحفريات، كل هذا يجعل الأقصى في عين الخطر، وسيجعل المنطقة في عين العاصفة.

وأشار إلى أن غزة احتشدت لتوصل رسالة واضحة وبسيطة يجب أن يسمعها قادة العرب والمسلمين وقادة العالم، أن ممارسات الاحتلال في الأقصى خاصة وفي القدس وفلسطين عامة تنذر بانفجار الأقصى الكبير.