القيادي المدلل من دمشق: "الجهاد" تولي ملف اللاجئين اهتماماً كبيراً وتعمل للتخفيف من معاناتهم

وصل عضو مكتب العلاقات الوطنية والخارجية ومسؤول ملف اللاجئين بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل، اليوم السبت، إلى دمشق، في مستهل زيارة له يطلع خلالها على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء بسورية ولبنان.

وأوضح المدلل في تصريح له، أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تولي ملف اللاجئين اهتماماً كبيراً، وهي تعمل بكل ما أوتيت من إمكانيات للتخفيف من معاناتهم.

وأشار إلى أنه سيزور المخيمات الفلسطينية في سورية ولبنان، ويبحث مع أهلنا الصامدين سبل التخفيف من معاناتهم، معتبراً إياهم ركيزةً هامة وعنواناً بارزاً من عناوين القضية الوطنية.

ولفت المدلل إلى أن معاناة شعبنا في كافة أماكن تواجده -سواءً في الداخل المحتل أو في مخيمات اللجوء والشتات- لا يمكن أن تُنسيه واجبه الديني والقيمي والوطني تجاه قضيته وأرضه ومقدساته.

جدير بالذكر أن منزل المدلل تعرض للقصف في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وارتقى نجله زياد برفقة قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس خالد منصور، حيث كان مساعداً له.

وتجدر الإشارة إلى أن نجل المدلل البكر طارق، هو أسير محرر قضى في سجون الاحتلال 14 عاماً بتهمة النشاط في سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.