بين مؤيد ومعارض.. تصريح "موثوق" يدخل حيز التنفيذ في السعودية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:13 م
01 أكتوبر 2022
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تبدأ المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، العمل بترخيص "موثوق"، في خطوة تسعى من خلالها المملكة لتنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي، وفق ما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية.

ووفق المصادر الإعلامية، فإن العمل بترخيص "موثوق" دخل حيز التنفيذ اليوم، لافتة إلى أن هذ الترخيص يتيح لصناع المحتوى والمعلنين "نشر إعلاناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية أن الترخيص "إلزامي" لمن يرغب بمزاولة الإعلانات، موضحة أن قيمة الرخصة تصل إلى 15 ألف ريال سعودي لمدة 3 سنوات.

وتابع موقع فلسطين اليوم ردود الفعل في السوشيال ميديا عقب صدور هذا القرار، في الوقت الذي عبّر فيه البعض عن فرحتهم في تطبيق هذا القرار، فيما تساءل البعض عن المساواة بين المعلنين في رسوم إصدار الترخيص.

 

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