بين مؤيد ومعارض.. تصريح "موثوق" يدخل حيز التنفيذ في السعودية

تبدأ المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، العمل بترخيص "موثوق"، في خطوة تسعى من خلالها المملكة لتنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي، وفق ما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية.

لن تجد أرخص من هذه المواقع في المملكة رخيصة جداً جداً وبأسعار الجملة 🚨



15 موقع سعودي رخيص و موثوق 🔻 — مرزوق البريك (@mrz_s1) September 30, 2022

ووفق المصادر الإعلامية، فإن العمل بترخيص "موثوق" دخل حيز التنفيذ اليوم، لافتة إلى أن هذ الترخيص يتيح لصناع المحتوى والمعلنين "نشر إعلاناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية أن الترخيص "إلزامي" لمن يرغب بمزاولة الإعلانات، موضحة أن قيمة الرخصة تصل إلى 15 ألف ريال سعودي لمدة 3 سنوات.

معلن إعلانه الواحد لا يقل عن (٣٠٠ الف) ومعلن إعلانه الواحد لايتعدا الـ١٠٠ريال!



كيف تكون المساواة بـ #موثوق وبنفس السعر ١٥ الف؟



يفترض إذا كان سعودي أو مبتدئي الهيئة تكون داعمة لشباب الوطن بدل قطع أرزاق الكثير من العاطلين والعاطلات أو أصحاب الدخل المحدود.



#تغيير_نظام_رخصه_موثوق — فهد الأحمدي (@fahad_alahmdi88) September 30, 2022

وتابع موقع فلسطين اليوم ردود الفعل في السوشيال ميديا عقب صدور هذا القرار، في الوقت الذي عبّر فيه البعض عن فرحتهم في تطبيق هذا القرار، فيما تساءل البعض عن المساواة بين المعلنين في رسوم إصدار الترخيص.

وصلت اليوم رسائل للمتقدمين على رخصة موثوق وبعضها تضمنت أن الطلب " معلق "

فمن كان طلبه لا يزال معلق لا يجوز له تقديم المحتوى الإعلاني وعليه الانتظار حتى إشعار أخر. pic.twitter.com/JWFdieB8tb — بندر متعب المغامس (@bandr_alshmmari) October 1, 2022

يشمل ترخيص موثوق المنصات التالية: ( تويتر-انستقرام-يوتيوب-تيك توك-سناب تشات-فيس بوك)

وهو الزامي لكل شخص يقدم محتوى اعلاني في جميع منصات التواصل الإجتماعي. — جود (@ya__rab91) October 1, 2022

#تغيير_نظام_رخصه_موثوق

عبارة عن نظام لإخراج اكبر عدد من صغار المشاريع من السوق، وتوسيع حصة الهوامير، وزيادة ارباحهم🌚

تعريف اخر ل موثوق :- مكايدة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة🙄

لزيادة البطالة🙊

ها اجيب معنى ثلاث لو يقفلوا حسابك🤣 — foz aldhamen (@foz6543) October 1, 2022