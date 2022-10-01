بين مؤيد ومعارض.. تصريح "موثوق" يدخل حيز التنفيذ في السعودية

تبدأ المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، العمل بترخيص "موثوق"، في خطوة تسعى من خلالها المملكة لتنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي، وفق ما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية.
لن تجد أرخص من هذه المواقع في المملكة رخيصة جداً جداً وبأسعار الجملة 🚨— مرزوق البريك (@mrz_s1) September 30, 2022
15 موقع سعودي رخيص و موثوق 🔻
ووفق المصادر الإعلامية، فإن العمل بترخيص "موثوق" دخل حيز التنفيذ اليوم، لافتة إلى أن هذ الترخيص يتيح لصناع المحتوى والمعلنين "نشر إعلاناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية أن الترخيص "إلزامي" لمن يرغب بمزاولة الإعلانات، موضحة أن قيمة الرخصة تصل إلى 15 ألف ريال سعودي لمدة 3 سنوات.
معلن إعلانه الواحد لا يقل عن (٣٠٠ الف) ومعلن إعلانه الواحد لايتعدا الـ١٠٠ريال!— فهد الأحمدي (@fahad_alahmdi88) September 30, 2022
كيف تكون المساواة بـ #موثوق وبنفس السعر ١٥ الف؟
يفترض إذا كان سعودي أو مبتدئي الهيئة تكون داعمة لشباب الوطن بدل قطع أرزاق الكثير من العاطلين والعاطلات أو أصحاب الدخل المحدود.
#تغيير_نظام_رخصه_موثوق
وتابع موقع فلسطين اليوم ردود الفعل في السوشيال ميديا عقب صدور هذا القرار، في الوقت الذي عبّر فيه البعض عن فرحتهم في تطبيق هذا القرار، فيما تساءل البعض عن المساواة بين المعلنين في رسوم إصدار الترخيص.
وصلت اليوم رسائل للمتقدمين على رخصة موثوق وبعضها تضمنت أن الطلب " معلق "— بندر متعب المغامس (@bandr_alshmmari) October 1, 2022
فمن كان طلبه لا يزال معلق لا يجوز له تقديم المحتوى الإعلاني وعليه الانتظار حتى إشعار أخر. pic.twitter.com/JWFdieB8tb
يشمل ترخيص موثوق المنصات التالية: ( تويتر-انستقرام-يوتيوب-تيك توك-سناب تشات-فيس بوك)— جود (@ya__rab91) October 1, 2022
وهو الزامي لكل شخص يقدم محتوى اعلاني في جميع منصات التواصل الإجتماعي.
#تغيير_نظام_رخصه_موثوق— foz aldhamen (@foz6543) October 1, 2022
عبارة عن نظام لإخراج اكبر عدد من صغار المشاريع من السوق، وتوسيع حصة الهوامير، وزيادة ارباحهم🌚
تعريف اخر ل موثوق :- مكايدة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة🙄
لزيادة البطالة🙊
ها اجيب معنى ثلاث لو يقفلوا حسابك🤣
اتمنى تعيدون النظر في الموضوع ال15 الف كثير مره وغير كذا حرام ليش غير السعوديين مايطلع موثوق لازم يطلع استشمار بمبلغ خيالي وسجل تجاري طيب والبنات الي في البيوت الي كانت تسوي اعلانات بسيطه ودخل بسيط هذي كيف تطلع مشتثمر ياليت تخلونهم يطلعون رخصه موثوق وتعلن وخلاص— 🙂 (@a31215326) October 1, 2022