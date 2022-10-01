بث مباشر.. مشاهدة مباراة روما وإنتر ميلان الأن يلا شوت- بث مباشر روما وانتر ميلان يلا شوت، قمة جديدة تنتظر عشاق الكرة الايطالي مساء اليوم حينما يلتقي إنتر ميلان نظيره ومنافسه في الدوري الايطالي روما ، عند الساعة السابعة بتوقيت العاصمة السعودية مكرمة المكرمة، خاصة وأن كافة التوقعات الصحفية الايطالية تشير إلى أن هذه المباراة ستكون من أقوى مباريات الدوري الأيطالي لهذا الموسم 2022/2023م، كون ما يجمع المباراة فريق عريق وكبير كـ" انتر ميلان- وروما "، لذلك وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن مشاهدة مباراة إنتر ميلان وروما في الدوري الايطالي لحساب الجولة الثامنة.

بث مباشر مباراة روما وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

بث مباشر.. مشاهدة مباراة روما وإنتر ميلان الأن يلا شوت- بث مباشرروما وانتر ميلان يلا شوت، ويستعد إنتر ميلان لمواجهة نظيره روما، مساء يوم السبت 1 أكتوبر، على أرضية ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، في إطار منافسات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الإيطالي، ويتواجد فريق روما في المركز السادس على جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يحتل إنتر ميلان المركز السابع برصيد 12 نقطة.

وسيحضر النيراتزوري لهذه المباراة القوية بتركيز عالي من أجل تصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات، لذا سيحاول بذل أقصى جهده لكي يخطف النقاط الكاملة من أنياب الخصم والتقدم للأمام، فيما سيبحث الذئاب عن تحقيق الفوز في هذه الموقعة لوقف نزيف النقاط، وهذا يتطلب من كتيبة جوزية مورينيو الاستعداد الجيد للموقعة لمحاولة الخروج منها بالنقاط الكاملة.

بث مباشرانتر ميلان وروما

بث مباشر.. مشاهدة مباراة روما وإنتر ميلان الأن يلا شوت- بث مباشر روما وإنتر ميلان يلا شوت، ويلتقي الفريقان إنتر ميلان و روما بث مباشر اليوم 1-10-2022 على ملعب سان سيرو ( جيوزيبي مياتزا ), مباراة إنتر ميلان و روما بث مباشر يلا شوت, التي ستنطلق في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر، واعلنت قنوات أبو ظبي الرياضية عن حصولها علي حقوق البث ستبث المباراة مباشرة على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق فارس عوض.

مشاهدة مباراة مباراة ميلان وإنتر ميلان بث مباشر اليوم

بث مباشر.. مشاهدة مباراة روما وإنتر ميلان الأن يلا شوت- بث مباشر روما وإنتر ميلان يلا شوت، ويفتتح ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) أبوابه استقبالاً لقمة الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم والتي ستجمع بين وصيف النسخة الماضية فريق إنتر ميلان مع نظيره وضيف هذا اللقاء فريق روما الطامح لإسعاد جماهيره بعد تحقيق لقب أوروبي الموسم الماضي وبعد إبرام التعاقدات الأخيرة وكان آخرها باولو ديبالا الذي تعول عليه الجماهير.

ويدخل فريق إنتر ميلان هذه المباراة وهو يحتل المركز السابع بعد تراجع أدائه في الفترة الأخيرة ليصل إلى النقطة 12 خلف ضيف هذا اللقاء فريق روما الذي يحتل المركز السادس برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة واحدة، الأمر الذي يجعل من المباراة لن تكون سهلة على كلا الفريقين.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان اليوم بث مباشر

وفي مقالنا بث مباشر.. مشاهدة مباراة روما وإنتر ميلان الأن يلا شوت- بث مباشر روما وإنتر ميلان يلا شوت، وساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق القمة المنتظرة التي ستجمع إنتر ميلان بنظيره روما، مساء اليوم السبت على ملعب سان سيرو، في الجولة الثامنة من عمر الدوري الإيطالي، ويأمل باولو ديبالا، نجم روما، في أن يكون لائقا بشكل كامل من أجل المشاركة بشكل أساسي، ومن ثم معاقبة النيراتزوري على ما حدث خلال الميركاتو الصيفي الأخير.



وارتبط ديبالا بالانضمام لإنتر، في الميركاتو الماضي، كما أن الصحف الإيطالية أكدت أنهما توصلا لاتفاق بالفعل على كافة الشروط، لكن صفقة البلجيكي روميلو لوكاكو عطلت انتقال باولو للنيراتزوري، ووسط رغبة إنتر في الانتهاء من صفقة التعاقد مع لوكاكو، والمفاوضات الطويلة بين إنتر وتشيلسي حول ضم المهاجم البلجيكي، بدأت علاقة باولو ديبالا والنيراتزوري في الانهيار تدريجيا بالرغم من وجود اتفاق بينهما.



وذلك بعد أن خرجت تصريحات عديدة من قبل مسؤولي إنتر حول رضاهم بالخط الهجومي للفريق بعد التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو، وعدم حاجتهم لخدمات النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مشاهدة مباراة إنتر ميلان اليوم بث مباشر هنــــــــــا

مباراة كبيرة في الانتظار والذئاب على أتم الاستعداد 👊



فورزا روما 🟡🔴#روما #إنتر_روما pic.twitter.com/UT8a5qEOcJ — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) October 1, 2022

انترميلان و روما بث مباشر

وبعد انهيار صفقة انتقال باولو للإنتر، نجح روما في ضم ديبالا لصفوفه بعد إقناع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للاعب صاحب ال28 عاما، ليبدأ الأرجنتيني الموسم بشكل رائع ومساهمات ممتازة.



ولاشك أن ديبالا الذي عاد للمشاركة بالتدريبات الجماعية بعد الإصابة التي تعرض لها في الأسابيع الأخيرة وأبعدته عن المشاركة مع منتخب بلاده، سيعمل على هز شباك إنتر للانتقام مما حدث معه في الصيف، ويعد ديبالا من أفضل لاعبي روما هذا الموسم، حيث شارك في 8 مباريات (6 بالكالتشيو و2 بالدوري الأوروبي)، وسجل 4 أهداف (3 بالكالتشيو وهدف باليوروباليج)، وقدم تمريرتين حاسمتين.



ومن المنتظر أن يعول مورينيو، على ديبالا بشكل أساسي خلال المباراة حال كان اللاعب لائقا بنسبة كاملة، لاسيما وأن باولو يمتلك المهارات اللازمة التي تجعله قادرا على اختراق دفاعات الخصوم، إنتر ميلان و روما بث مباشر هنـــــــــــا

مباراة روما وإنتر ميلان بث مباشر اليوم

بث مباشر.. مشاهدة مباراة روما وإنتر ميلان الأن يلا شوت- بث مباشر روما وانتر ميلان يلا شوت، وتُستأنف مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم، بمواجهة من العيار الثقيل خارج التوقعات بين ميلان وروما ، بعد فترة التوقف الدولي، بينما سيستمر أودينيزي في خطف الأضواء، بعد بدايته المفاجئة في المسابقة واحتلاله المركز الثالث، وذلك ضمن الجولة الثامنة.



ويلتقي إنتر وروما على ملعب سان سيرو، اليوم السبت، وهما يحتلان المركزين السابع والسادس على الترتيب، بعد الخسارة في آخر جولة، ويحتاج النيراتزوري إلى الفوز، لاستعادة المسار الإيجابي قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا المهمة أمام برشلونة.



ويعاني فريق المدرب سيموني إنزاجي، الذي حقق أربعة انتصارات ومني بثلاث هزائم (12 نقطة) من لعنة الإصابات، مع غياب البلجيكي روميلو لوكاكو، والتركي هاكان كالهانوجلو، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، أما روما فقد جمع 13 نقطة، ويخوض اللقاء وسط شكوك حول مشاركة اثنين من لاعبيه الأساسيين، هما الإيطالي لورينزو بيليجريني والأرجنتيني باولو ديبالا.

عن جدارة واستحقاق، لاعب الشهر في #روما هو باولو ديبالا 😍 pic.twitter.com/dbe3hZecNE — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) October 1, 2022

مباراة روما وإنتر ميلان مباشر

بث مباشر.. مشاهدة مباراة روما وإنتر ميلان الأن يلا شوت- بث مباشر روما وإنتر ميلان يلا شوت، وقد تخطى الفريق منافسين كبار، مثل إنتر وروما وفيورنتينا، وسيسعى في هذه الجولة لتحقيق الفوز على حساب هيلاس فيرونا، السابع عشر في الترتيب، وانتظار إخفاق أتالانتا أو نابولي المتقدمين عليه في جدول المسابقة.



ويتصدر نابولي المسابقة بـ 17 نقطة، ويفتتح الجولة غدا السبت بلقاء تورينو، الذي يقع في منطقة الوسط، ولا يزال المتصدر يعاني من غياب النيجيري فيكتور أوسيمين، والمكسيكي هيرفينج لورينزو، والجورجي كفيتشا كفارتشكيلا، مع اتجاه أنظاره لمواجهة أياكس أمستردام في دوري الأبطال.



ويتساوى أتالانتا معه في رصيد النقاط، بعدما أظهر نسخة أكثر فعالية منذ بداية الموسم، حيث يعد الفريق الأقل تلقيا للأهداف في المسابقة، وسيستقبل فيورنتينا الذي حقق 3 تعادلات وانتصارين في الدوري، ويحتل لاتسيو المركز الرابع بـ 14 نقطة وسيستضيف سبيزيا، أمام ميلان صاحب نفس الرصيد، فسيواجه إمبولي في مباراة إحمائية، قبل خوض موقعة تشيلسي في دوري الأبطال.



ومن جانبه، سيستقبل اليوفي الغارق في أزمة لعب ونتائج، بولونيا، في ظل عدم تذوقه طعم الفوز في آخر ثلاث جولات، وبعد الخسارة أمام مونزا، الصاعد حديثا، ويحتل اليوفي المركز الثامن برصيد 10 نقاط، وهو وضع محبط لجماهير الفريق الإيطالي العريق، بث مباشر مباراة روما وإنتر ميلان مباشر هنــــــــــا

مشاهدة مباراة روما وإنتر ميلان بث مباشر اليوم يلا شوت

يدخل إنتر ميلان مواجهة الغريم روما، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، على أمل مواصلة سجل انتصاراته على فريق العاصمة، ويحاول الفريقان تصحيح مساريهما في مسابقة الدوري، حيث يوجد فريق العاصمة في الترتيب السادس برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن منافسه إنتر، الذي يتأخر عن روما أيضاً بمركز وحيد.

وفاز إنتر بـ75 لقاء، وسجل 290 هدفاً في شباك روما، وهو أكثر مما حققه ضد أي منافس آخر في تاريخه بمسابقة الدوري الإيطالي، كما لم يخسر في آخر 10 مباريات في، ويعود آخر فوز لروما على "النيراتزوري" في دوري الدرجة الأولى الإيطالي إلى فبراير/ شباط 2017 (3-1 على ملعب جوسيبي مياتزا)، وفاز كلا الفريقين بخمس مباريات لكل منهما مع 7 تعادلات، خلال آخر 17 لقاء في الدوري الإيطالي بين إنتر وروما في ميلانو، ولم يهزم "النيراتزوري" في آخر خمس مباريات ضد فريق العاصمة (فوزان و3 تعادلات).

وخسر إنتر ما لا يقل عن ثلاث مباريات من أول سبع مواجهات في موسم واحد بالدوري الإيطالي للمرة العاشرة في تاريخه، لكن في مناسبة واحدة فقط تلقى 4 هزائم في أول 8 مباريات خاضها الفريق، وذلك في موسم 2011-2012.

بث مباشر روما وإنتر ميلان اليوم يلا شوت

وفي مقالنا بث مباشر.. مشاهدة مباراة روما وإنتر ميلان الأن يلا شوت- بث مباشر إنتر ميلان وروما يلا شوت ، سنرفق لكم رابط مشاهدة مباراة روما وإنتر ميلان عبر موقع يلا شوت المتخصص في نقل المباريات سواء كانت المباريات الدولية وأو العربية وغيرها من المباريات ذات الاهتمام والمتابعة العربية والعالمية وخاصة بلاد الشام ودول الخليج العربي، لذلك سنرفق لكم رابط مشاهدة مباراة روما وإنتر ميلان بث مباشر عبر موقع يلا شوت الرياضي هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

مباراة روما وإنتر ميلان اليوم بث مباشر تويتر

وكما كثير من المواقع يعرض موقع تويتر العديد من المباريات، ولهذا يكون هناك بث متسمر ومتواصل على مباراة إنتر ميلان وروما لذلك في مقالنا...، سنرفق لكم رابط مشاهدة مباراة روما وإنتر ميلان في تويتر الذي يعرض العديد من المباريات سواء كانت المباريات الدولية وأو العربية وغيرها من المباريات ذات الاهتمام والمتابعة العربية والعالمية وخاصة بلاد الشام ودول الخليج العربي، لذلك سنرفق لكم رابط مشاهدة مباراة روما وإنتر ميلان بث مباشر عبر موقع تويتر هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

مباراة روما وإنتر ميلان اليوم الفجر

وفي مقالنا بث مباشر.. مشاهدة مباراة روما وإنتر ميلان الأن يلا شوت- بث مباشر روما وانتر ميلان يلا شوت، سنرفق لكم رابط مشاهدة مباراة روما وإنتر ميلان عبر موقع الفجر المتخصص في نقل المباريات سواء كانت المباريات الدولية وأو العربية وغيرها من المباريات ذات الاهتمام والمتابعة العربية والعالمية وخاصة بلاد الشام ودول الخليج العربي، لذلك سنرفق لكم رابط مشاهدة مباراة روما وإنتر ميلان بث مباشر عبر موقع تلفزيون الفجر هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

مباراة ميلان وإنتر ميلان بث مباشر يوتيوب

وتشاهد مباراة روما وإنتر ميلان أيضا على موقع يوتيوب، الذي يخصص كثير من قنواته رابط لمشاهدة مباراة روما وانتر ميلان في الدوري الايطالي لحساب الجولة الثامنة بث مباشر يوتيوب، ويهتم قنوات كثيرة في اليوتيوب على عرض المباريات لما لها طلب ومشاهدة كثيرة كمباراة إنتر ميلان وروما التي نتناولها في مقالنا بث مباشر.. مشاهدة مباراة روما وإنتر ميلان الأن يلا شوت- بث مباشر روما وانتر ميلان يلا شوت، ولمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان بث مباشر يوتيوب هنــــــــــا