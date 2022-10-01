تحديث تردد قناة سودانية 24 الجديد 2023 البث المباشر على نايل سات وعرب سات، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تردد قناة سودانية 24 الجديد، بعد أن لاحظ الفريق بوجود عمليات بحث واسعة جدًا خلال الساعات الماضية التي يريد من خلالها الجمهور التعرف على خطوات ضبط تردد قناة سودانية 24 على شاشات التلفاز، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم تحديث تردد قناة سودانية 24 الجديد 2023 البث المباشر على نايل سات وعرب سات.

تحديث تردد قناة سودانية 24 الجديد 2023 البث المباشر على نايل سات وعرب سات

تردد قناة سودانية 24 الجديد 2023 نايل سات

القمر الصناعي نايل سات –

التردد 12688.

الاتجاه عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 3/4.

تردد قناة سودانية 24 الجديد 2023 عربسات

القمر الصناعي عربسات –

التردد 12523.

الاتجاه عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 3/4.

تردد القناة السودانية 24 على هوت بيرد

نايل سات 10795 _ عمودي _ 27500 _ 5/6

عربسات 12523 _ عمودي _ 27500 _ 3/4

هوت بيرد 12399_Horizontal_27500_2 / 3

تردد القناة السودانية 24 على النايل سات 2023

التردد الأول –

التردد 10795.

الاتجاه عمودي.

معامل التصحيح 5/6.

معدل الترميز 27500.

التردد الثاني

التردد 11746.

الاتجاه عمودي.

معامل التصحيح 3/4.

معدل الترميز 27500.

برامج القناة السودانية 24

أولا: 24 قيراط

ثانيا: أحداث السودان

ثالثا: الوراق: الموسم السادس

رابعا: برنامج دائرة الحدث

خامسا: خارطة طريق

سادسا: صباحات سودانية .

قناة سودانية 24

أولا: في الحقيقة إن قناة سودانية 24 الفضائية من القنوات التابعة للقطاع الخاص.

ثانيا: علاوةً على ذلك إن القناة تهتم بالدرجة نظرتيى بعرض كافة المستجدات على الساحة العربية بشكل عام، ومجريات الحدث السوداني على وجه الخصوص.

ثالثا: أضف إلى ذلك اهتمت القناة باستضافة الشخصيات البارزة وقادة الأحزاب والمؤثرين.

رابعا: أما عن نوع البث: فهو بث إخباري ترفيهي ثقافي.

خامسا: اتخذت قناة سودانية 24 من العاصمة السودانية الخرطوم مقراً لها.

سادسا: كما تقوم بعرض كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المجلي والعالمي.

سابعا: بعرض البرامج الإخبارية على مدار 24 ساعة مقسمة على عدة نشرات إخبارية متنوعة، منها المستجدات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية وما إلى ذلك.