"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدِ الأحد

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت1/10/2022م، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (2 أكتوبر).

وبينت الوزارة أن أولوية السفر ستكون متاحة للأسماء المتبقية من كشف الحافلة السابعة، والثامنة من الكشف رقم (2022/33)هنـــــــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/38)هنــــــــــ، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وأنها لا يتسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.